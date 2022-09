Bilder von Stefan Bergmann sind normalerweise in Galerien und Museen zu sehen. Mit seiner neuesten Ausstellung geht der 1946 in Radebeul bei Dresden geborene Absolvent der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und Meisterschüler von Professor Horst Antes an einen völlig profanen Ort: Er zeigt seine Werke im Bürgertreff Oberhof. Die Ausstellung wird am Freitag, 9. September, um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

Bergmann stellt im Bürgertreff seines Wohnorts Oberhof aus. | Bild: Stefan Bergmann

Eine Ausstellung im Bürgertreff Oberhof: Im Fall von Stefan Bergmann liegt das im wortwörtlichen Sinn tatsächlich nahe. Seit über 40 Jahren lebt der Künstler zusammen mit seiner Frau Franziska in dem Murger Ortsteil. Beide wohnen im ehemaligen Kellerhof des Klosters Säckingen, dem späteren Rat- und Schulhaus. Das stattliche Gebäude beherbergt auch das Atelier des Künstlers. Von hier bis zum Ausstellungsort sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Zu Beginn seines Künstlerlebens unternahm Stefan Bergmann viele Reisen, er lebte zeitweise in Indien, Japan und England. Doch lange schon setzt er sich künstlerisch vor allem mit seiner näheren Umgebung auseinander. Davon zeugen nicht nur viele Bilder, die Bergmann in den vergangenen Jahren schuf, sondern auch einige Skulpturen von ihm, die sich in der Landschaft um Oberhof finden. Man darf also gespannt sein auf die Schau vor Bergmanns eigener Haustür.