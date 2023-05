Natur- und Umweltschutzprojekte, Bildungsangebote und Teilnahme an politischen Debatten – die Ortsgruppe Murg-Laufenburg des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat einen vollen Terminkalender.

Schweiz verwendet russisches Uran

In der Jahreshauptversammlung am Freitag zog Vorsitzende Martina Matt eine insgesamt positive Bilanz und informierte über die weiteren Vorhaben: Die Ortsgruppe unterstützt den Volksantrag zum Stopp des „Flächenfraßes“. Laut Martina Matt werden täglich 6,2 Hektar Fläche im Land versiegelt. Sie erinnerte daran, dass das Atommüllendlager in unmittelbarer Grenznähe, gegenüber von Hohentengen, geplant sei. Noch näher bei Murg und Laufenburg sei der Standort Würenlingen mit der Atommüll-Verpackungsanlage. Ein Atomausstieg in der Schweiz sei in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. „Was vielen vielleicht nicht bewusst ist: Es wird weiterhin russisches Uran für Brennstäbe in der Schweiz verwendet.“

BUND ruft zur Teilnahme am Erörterungstermin der Vorzugsvariante A 98 auf

Eine Anfrage zur Installation von Fotovoltaikanlagen, die zur Überdachung von Parkplätzen genutzt werden könnte wurde bereits gestartet. „Die Schmidts-Märkte sind in dieser Frage grundsätzlich nicht abgeneigt“, berichtete Stellvertreterin Sonja Baumgartner. Martina Matt verwies auch auf Potenziale im Laufenpark als ein Alternative zu Freiflächenanlagen. Zu der von der Deges vorgestellten Vorzugsvariante der A98 meinte die Ortsgruppe: „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es keine Autobahn braucht, aber die Deges hat sich erkennbar Mühe gegeben, im Rahmen ihres Auftrags eine Variante zu entwickeln.“ Die Industrieansiedlungen im Sisslerfeld und die Auswirkungen auf Wohnen und Verkehr werden von der Ortsgruppe beobachtet, ebenso wie die Elektrifizierung der Hochrheinbahn: Die Vorsitzende rief die Mitglieder auf, den Erörterungstermin am Mittwoch 3. Mai, ab 9 Uhr, in der Wallbacher Flößerhalle zu besuchen.

Kampf gegen Springkraut zeigt Erfolg

Seit rund 20 Jahren bekämpfen BUND-Mitglieder das invasive Springkraut im Einzugsbereich der Murg am Schwarzenbach zwischen Hänner und Hottingen und mit Erfolg, denn die Zahl der Pflanzen hat inzwischen abgenommen. Außerdem pflegt die Ortsgruppe eine Mostbirnenreihe bei Binzgen. Sie bedankte sich bei den jungen Mitgliedern des Vereins „My biggest wish“ für die Unterstützung bei der Mahd der Andelsbachweise und dem Abtransport des Mähgutes.

Die Ortsgruppe Murg-Laufenburg hat 52 Mitglieder und 222 Förderer. Vorsitzende ist Martina Matt, Info www.bund-hochrein.de