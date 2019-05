Oberhof (ska) Bayerisches Flair zieht ein in den neu gestalteten Biergarten des Café Verkehrt in Oberhof. Mit Weißwurst, süßem Senf und Brezel oder Wurstsalat und nicht zu vergessen ein kühles Augustiner Bräu oder wahlweise eine Maisel‘s Weisse, bringen die bajuwarische Lebensart an den Rand des Hotzenwaldes.

Am Samstag, 18. Mai, wird offiziell ab 12 Uhr Eröffnung gefeiert. Und zur Feier des Tages, erhalten die ersten 50 Gästen ein Freibier.

Rund 60 Gäste finden einen Platz in dem neuen Biergarten. Wahlweise kann man sich auch an eins von insgesamt zwei Stehfässern stellen. „Es war unser Wunsch, Biergarten-Flair in die Region zu bringen“ erklärt Eigentümer Peter Maier. Der Biergarten wird mit einer typisch bayerischen Holzbestuhlung ausgestattet sein. Und auch die Speisen und Getränke werden stilecht an die Gäste ausgegeben. Neben dem Biergarten ist ein Ausschank aufgestellt, von wo aus sich die Gäste direkt bedienen können.

Seit Peter Maier vor sieben Jahren nach Oberhof kam und die Liegenschaft mit Musikbar und Gasthaus übernommen hatte, hat sich einiges getan. Mit viel Liebe zum Detail wurde zuerst die Musikbar Café Verkehrt umgebaut, wo teilweise Veranstaltungen der Hotzenwälder Kleinkunstbühne, aber auch Bands oder Kabarettisten aus der Region eine Gelegenheit für ihre Auftritte finden.

Nach weiteren, umfangreichen Umbaumaßnahmen wurde dann das kleine Hotel „Café Verkehrt“ vor rund drei Jahren, ebenfalls unter der Leitung von Peter Maier, eröffnet. Zum Ende des vergangenen Jahres dann, hat Maier auch die Leitung des ehemals verpachteten “Löwen“ übernommen, das Gebäude saniert und unter dem neuen Namen “Gasthaus Cafe Verkehrt“ wiedereröffnet. Der neue Biergarten wird jetzt alles abrunden und einen Ort bieten, wo es sich die Gäste auf vielfältige Weise gut gehen lassen können.

Neben dem kleinen Speiseangebot im Biergarten gibt es auch eine Auswahl an verschiedenen Eissorten oder Kuchen. Gäste mit großem Hunger, die ein Menü genießen möchten, haben die Gelegenheit auf dem Freisitz des Gasthauses zu sitzen. „Auch von dort aus können sich die Gäste Eis und Kuchen aus dem Biergarten schmecken lassen“, verspricht Peter Maier.