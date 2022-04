von Reinhard Herbrig und Markus Vonberg

Für die Laufenburger Kunden der Deutschen Post und der Postbank ändert sich ab 1. Juni einiges. Die Postagentur Laufenburg erhält einen neuen Betreiber und zieht an einen neuen Standort um. Bankdienstleistungen werden in der Agentur zukünftig nicht mehr angeboten.

Mitte Februar hatte unsere Zeitung darüber berichtet, dass der bisherige Betreiber der Postagentur den Standort an der Waldshuter Straße 2 zum 31. Mai gekündigt hat. Inzwischen hat die Deutsche Post einen neuen Betreiber gefunden. Es ist Patrizia Sangermano, die bereits die Postagentur in Murg führt. Sie erklärte unserer Zeitung, dass sie und die Deutsche Post sich über den Betrieb der Agentur einig seien.

Die Postagentur wird laut Sangermano ihren Standort wechseln, weil ein Verbleib in den bisherigen Räumen nicht mehr möglich sei. Die Agentur zieht von der Waldshuter Straße 2 auf die andere Straßenseite an die Waldshuter Straße 9. In dem Geschäftsgebäude ist bereits unter anderem die Sparkassenfiliale untergebracht. In den künftig von der Postagentur genutzten Räumlichkeiten waren zuvor ein Schuhfachgeschäft und danach ein Optikfachgeschäft zuhause.

Durch den Umzug der Postagentur an den neuen Standort könnte sich die nicht ungefährliche Verkehrssituation vor dem Gebäude Waldshuter Straße 2 wieder entspannen. Immer wieder war es in der Vergangenheit zu Klagen darüber gekommen, dass Postkunden ihre Fahrzeuge auf dem Gehweg abgestellt und so vor allem Fußgänger behindert hatten.

Am neuen Standort Waldshuter Straße 9 wird es keine Postbank mehr geben, erklärte Sangermano weiter. Dies habe die Deutsche Post so entschieden, sagte die zukünftige Betreiberin der Agentur. Wie bereits heute in Murg werden also auch in Laufenburg zum Beispiel keine Geldabhebungen mehr möglich sein. Die derzeit eingeschränkten Öffnungszeiten sollen wieder auf ganztags ausgeweitet werden: montags bis freitags von 9 bis 12 und von 14 bis 17.30 Uhr, samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr. Neben den Postdienstleistungen wird die Agentur auch Geschenkartikel und Schreibwaren anbieten.