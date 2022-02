Der private Betreiber der Laufenburger Postagentur hat den Standort an der Waldshuter Straße 2zum 31. Mai gekündigt. Dies bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung Sonja Radojicic , die Regionalleiterin Kommunikation Süd von DP DHL.

Die Deutsche Post ist darum bemüht eine Nachfolgelösung zu finden. Ob die Agentur unter einem neuen Betreiber am bisherigen oder an einem neuen Standort öffnen wird, steht noch nicht fest. Bereits jetzt ist die Agentur nur zu eingeschränkten Öffnungszeiten für ihre Kunden zugänglich. Ein Aushang am Eingang weist darauf hin, dass sie seit dem 14. Februar nur noch vormittags 9 bis 12.30 Uhr geöffnet ist.

Betreiber Daniel Geiger wollte auf Anfrage des SÜDKURIER weder sagen, was die Gründe für die eingeschränkten Zeiten sind, noch ob sie wieder ausgeweitet werden. Auch zu den Gründen für die anstehende Schließung der Agentur gab Geiger keine Auskunft. Wie Radojicic erklärte, bestimmt die Öffnungszeiten einer Agentur immer der Filialpartner. Es ist somit damit zu rechnen, dass die Agentur bis zu seiner Schließung nur vormittags geöffnet sein wird.

Bei Filialen, Paketshops und Verkaufspunkten kooperiert die Deutsche Post bereits seit Mitte der 90er Jahre mit Partnern vor allem aus dem Einzelhandel, zum Beispiel mit Schreibwarenläden oder Lebensmittelhändlern. In Laufenburg kam das Ende der posteigenen Filiale an der Andelsbachstraße 2005. Zunächst betrieb auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Roland Wasmer die Stadt selbst die Agentur. Sie war zusammen mit der Tourist-Info im Gebäude Hauptstraße 26 untergebracht.

Wasmers Nachfolger Ulrich Krieger wollte den Vertrag mit der Post dann nicht verlängern, sodass 2010 die Agentur zunächst zurück in das damals noch der Post gehörende, immer noch leer stehende Gebäude an der Andelsbachstraße 3 zurückkehrte. 2013 zog sie dann in die Räume der ehemaligen Metzgerei Baumgartner an die Waldshuter Straße um. Betreiber der Agentur ist Daniel Geiger, der an anderen Orten weitere Postagenturen führt.