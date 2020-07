von sk

Die diesjährige hela Herbstmesse Laufenburg, die vom 9. bis 11. Oktober geplant gewesen wäre, findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Auch der Laufenburger Apfelmarkt wurde von den Organsatoren abgesagt. Der hela-Vorstand hat diese Entscheidung schweren Herzens und mit großem Bedauern getroffen und an der gestrigen Generalversammlung den Genossenschaftern mitgeteilt. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel diskutiert und lange Zeit gehofft, dass wir die traditionelle hela auch dieses Jahr durchführen können“, betont Präsident Raffael Blaser. Das Interesse der Gewerbetreibenden war groß. Die Standflächen in der Stadthalle waren praktisch ausgebucht und mehr Marktfahrer denn je hatten Interesse am zweiten

Oktoberwochenende nach Laufenburg zu kommen. Die unsichere Lage, wie es mit Großveranstaltungen weitergeht, die teilweise wieder steigenden Infektionszahlen mit ersten neuen Einschränkungen und die Tatsache, dass ein funktionierendes Schutzkonzept kaum möglich und durchführbar gewesen wäre, hat nun aber letztlich doch zur Absage geführt. “Die Gesundheit aller steht klar im Vordergrund, wir möchten deshalb diesbezüglich kein Risiko eingehen„, so Blaser. Schliesslich besuchen jedes Jahr zwischen 20000 und 30000 Menschen die hela. Es ist erst das zweite Mal in der über 70-jährigen Geschichte, dass die Laufenburger Herbstmesse nicht stattfindet. 1957 erfolgte die Absage aber aus einem erfreulicheren Grund: Aufgrund der grossen Feierlichkeiten zum 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Laufenburg wurde auf die Durchführung verzichtet.

72. Hela vom 8. bis 10. Oktober 2021

Die hela mit ihren drei Säulen Gewerbeausstellung, Markt und Chilbi gehört im Herbst

traditionellerweise zu Laufenburg und zur Region. Sie lebt unter anderem von ihrem

Volksfestcharakter und vom fröhlichen Beisammensein in den Beizli. „Nun hoffen wir, dass sich die Corona-Situation beruhigt und wir gemeinsam mit allen Ausstellern und Besuchern 2021 wieder ein schönes Volksfest feiern können“, so Raffael Blaser. Das Datum dafür steht bereits fest: Die 72. hela soll vom 8. bis 10. Oktober 2021 stattfinden.