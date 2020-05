Die Sehnsucht in ferne Länder zu reisen und beispielsweise an einer Safari in Afrika teilzunehmen, kann in Corona Zeiten nicht erfüllt werden. Ein Besuch auf der Hochrhein-Straußenfarm von Klaus und Manuela Ebner kann ein guter Ersatz sein. Diese ist zwischen Luttingen und Stadenhausen direkt am Rhein zu finden.

Viele Spaziergänger betrachten gerne die Strauße, die mit Ausdauer in den großen Gehegen herumstolzieren und fortwährend mit ihren kräftigen Schnäbeln Gras zupfen. Zurzeit schlüpfen die Küken im Brutapparat, was von Besuchern durch große Sichtfenster bestaunt werden kann. Im Spätsommer brüten dann die Zuchtpaare ihr Gelege selbst aus. Manuela Ebner sorgt wie eine Ersatzmutter für die Küken. Sie bittet die Spaziergänger, kein Futter in die Gehege zu werfen, da die Tiere manche Pflanzen nicht vertragen und von Brotresten krank werden. Zusätzlich, neben dem Gras, das sie ununterbrochen zupfen, bekommen die Tiere ausgewählte Getreidesorten. Auch jetzt, während der Corona-Krise dürfen Besucher – mit Abstand – auf die Farm. „Gucken und fotografieren ist erlaubt“, erklärte sie.

Nach Abklingen der Krise sind interessierte Besucher auch wieder in größeren Gruppen eingeladen, auf den Hof zu kommen. Dann werden auch wieder Führungen und Verkostungen angeboten und Manuela Ebner ist gerne bereit, die Besucher näher an die Tiere heranzuführen. Aus den anfänglich zwei Staußenhähnen mit ihren vier Hennen, die Familie Ebner seit April 2011 in Luttingen in einem großen Gehege angesiedelt hat, sind mittlerweile bis zu 100 Tiere geworden. Die Farm ist gewachsen und alle Tiere werden in artgerechten Gehegen gehalten. Die Tiere fühlen sich in unseren Breitengraden sehr wohl. Die kühleren Temperaturen machen ihnen nichts aus.

Es gibt noch mehr zu entdecken: Die Straußenfarm arbeitet mit Vertragspartnern aus der Region zusammen und vermarktet das Fleisch der Tiere, streng nach EU-Richtlinien, direkt. Ein Besuch mit oder ohne Familie auf der Hochrhein-Straußenfarm lohnt sich, denn neben den Straußen sind noch weitere Tiere, wie Hühner, Wachteln und Stachelschweine in ihrer natürlichen Umgebung zu bestaunen.