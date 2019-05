Obwohl das Crowdfunding-Projekt zum Erwerb des Ausflugsschiffs „Löwe von Laufenburg„ gescheitert ist, gibt es weiterhin Hoffnung für die Passagierschifffahrt in Laufenburg. Schiffseigner Jürgen Schroff, Kapitän Holger Große und die Ortsbürgergemeinde des Schweizer Laufenburg arbeiten an einer gemeinsamen Lösung mit dem Ziel, die Ausflugsschifffahrt auf dem Rhein fortzuführen.

„Die Ausflugsschifffahrt ist ein wichtiger Bestandteil unseres touristischen Angebots und eine enorme Bereicherung für Laufenburg„, erklärte am Freitag Meinrad Schraner, der Präsident der Ortsbürgerkommission im Schweizer Laufenburg. Ziel müsse es sein, dieses Angebot zu erhalten. Derzeit suchten die Ortsbürgergemeinde, Schiffseigentümer Schroff und Kapitän Große gemeinsam nach einer Lösung dafür. Einzelheiten dazu wollen die Beteiligten derzeit aber noch nicht nennen. Sicher ist laut Schraner nur: „Jürgen Schroff wird diese Schifffahrtssaison noch einmal weitermachen.

Seit Jahren schon will Schroff die „Löwe von Laufenburg„ aus Altersgründen abgeben. Nun schien es, als gebe es endlich jemanden, der die Schiffsfahrten auf dem Rhein fortführen werde. Einziger Haken: Holger Große, derzeit als Schiffsführer an der Loreley, fehlten die Mittel, um die „Löwe von Laufenburg„ zur erwerben und umzubauen. Die dafür nötigen 250 000 Euro sollten in einer Crowdfunding-Aktion zusammenkommen, die am 17. April startete und am 31. Mai endete. Doch in mehr als sechs Wochen machten neun private Finanziers Zusagen über gerade einmal 3350 Euro.