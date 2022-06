von Yvonne Würth

Die unsichere Wetterlage veranlasste die veranstaltende Gemeindeverwaltung, das Konzert in die Gemeindehalle Oberlauchringen zu verlegen. Gleichzeitig zum Waldfest-Auftakt wurde das Jubiläumskonzert anlässlich 50 Jahre Gemeinde Lauchringen 2021 nachgeholt. Beim vierten Auftritt der A-cappella-Band füenf waren die Erwartungen der Besucher bereits hoch.

Nahezu ausverkauft war die Musikcomedy der A-cappella-Band füenf in der Gemeindehalle Lauchringen bei Waldfest der Chorgemeinschaft. Nur vereinzelt wurden Masken getragen, der Rest genoss das Zusammensein auf engstem Raum. | Bild: Yvonne Würth

Das gewohnte Waldfest-Flair wurde jedoch nur zu Beginn vermisst. In ihrem Programm „005 – Im Dienste ihrer Mayonnaise“ kennen die füenf keine Grenzen, sie bringen die brennendsten Themen aufs Parkett und untermalen diese mit packenden Rhythmen, und alles ohne Instrumente bis auf wenige Ausnahmen wie dem Mini-Tambourin und der Melodica.

Dass alle Themen angesprochen werden, nur die Neurodermitis nicht, jucke keinen. Die Fiesta mit Eigenbau-Spanisch für das Feeling des Animationsurlaubs in Spanien bei „Aeroporte Seguridad“ wechselte ab mit dem Gangsterrapper, der blauäugig zum rosaroten Rosengarten wechseln wollte in „Farbenblind“: „Wer seinen Tag schwarzweiß beginnt, ist bis am Abend farbenblind.“

Die A-cappella-Band füenf wurde beim Waldfest der Chorgemeinschaft Oberlauchringen in der Gemeindehalle mit stehendem Applaus und Fußapplaus gefeiert. Im Anschluss an die zweistündige Musicomedy nahmen sich Pelvis, Memphis, Little Joe, Justice und Dottore Basso noch Zeit für Gespräche mit den sehr zahlreichen Besuchern im Foyer. | Bild: Yvonne Würth

Aus Textzeilen von Patrick Lindner wurde das Lagerfeuer-Lied „Bring mir die Sonne“ gebastelt: Im ersten Moment sorgen die füenf für sehr gute Stimmung und Harmonie, wer sich aber einmal die Mühe macht und genauer auf die Texte hört, merkt, dass mehr dahinter steckt.

Gitarren statt Gewehre

Unter anderem setzen sich die füenf auch für ein besonderes Projekt ein, „Gitarren statt Gewehre“: Die füenf unterstützen mit ihrer „Musik zum Teilen“ das Projekt der gemeinnützigen Organisation „Brot für die Welt:“ Damit sollen im afrikanischen Kongo ehemalige Kindersoldaten und Straßenkinder die Chance zur qualifizierenden Berufsausbildung im Instrumentenbau erhalten.

Das Publikum genoss den Musikcomedy-Abend beim Waldfest der Chorgemeinschaft Oberlauchringen auch sehr, obwohl er vom Wald in die Gemeindehalle Oberlauchringen verlegt worden war wegen der unsicheren Wetterlage. | Bild: Yvonne Würth

Nach ihrer Corona-Zwangspause touren die füenf aktuell auf ihrer Zweijahres-Abschiedstournee durch Deutschland. Sie legten zwischen ihrem Freitags-Auftritt in Böblingen und dem Samstags-Auftritt in Frankfurt eine Station in Lauchringen ein. Für die wegen der Pandemie aktuell sehr raren Ton- und Licht-Techniker gab es ein extra Dankeschön-Tänzchen.

