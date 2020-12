Der Handballclub Lauchringen trotzt der Corona-Pandemie und bleibt am Ball. Maxitrainer Marcel Busch lanciert aktuell wieder ein Online-Trainingsprogramm. Auf Videos sind viele Übungen zu sehen.

Nicht nur für Lauchringer Handballer

Nicht nur den Lauchringer Handballern stehen sie zur Verfügung. Sie sind für jeden Sportler zugänglich, der mitmachen will. Wöchentlich gibt es auf Youtube neue Trainingseinheiten zu sehen. Die erste läuft seit dieser Woche.

Kreativ schon beim ersten Lockdown

Masken, Abstandsregel und Trainingsverbot hindern die Lauchringer Handballer nicht daran, aktiv zu bleiben. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr kreierte Marcel Busch Trainingseinheiten über die Online-Kanäle.

Mit der jüngsten vereinsinternen Bewegungschallenge animierte der Vorstand überdies seine Mitglieder, sich fit zu halten. Nun geht der Verein mit seinem Ideengeber und Initiator einen weiteren Schritt.

Trainer aus unterschiedlichen Sportarten

Busch hat das aktuelle Projekt auf breitere Füße gestellt. Er hat Trainer aus unterschiedlichen Sportbereichen zusammen getrommelt, um ein abwechslungsreiches Training zusammen zu stellen.

Leichtathletiktrainer Frank Keller vom LC Waldshut-Tiengen beim Videodreh für das Trainingsprogramm des Handballclubs Lauchringen. | Bild: HC Lauchringen

Den Anfang hat Busch mit einem spezifischen Beintraining gleich selbst übernommen. Die zweite Einheit, ein Athletiktraining, hat Frank Keller vom Leichtathletik-Club Waldshut-Tiengen inszeniert. „Aktuell laufen Gespräche bezüglich einer Kickboxeinheit. Ideen für Einheiten mit dem Ball sind in der Ausarbeitungsphase“, sagt Busch.

Vorbereitung auf den Wiedereinstieg

Das Ziel ist klar: Der HC will polysportive und abwechslungsreiche Einheiten bieten und besonders Kinder zum Mitmachen animieren. Busch: „Auch Erwachsene haben sich schon für das Training interessiert.“ Der Nebeneffekt: Kinder, die in Sportarten mit vielen Stop-and-go-Bewegungen unterwegs seien, sollten mit dem Training präventiv auf den Wiedereinstieg vorbereitet werden. Busch: „Ob Handballer, Fußballer, Basketballer, Leichtathleten oder einfach nur Sportinteressierte – alle können mitmachen.“

Nicole Dreher-Bulz, hat für die Drehs die Räume in ihrem Wutach-Campus in Horheim zur Verfügung gestellt. Sie sei von der Idee des Onlinetrainings begeistert gewesen. Dank Junia Sternhagen, Socialmedia-Verantwortliche beim HC Lauchringen, sind die ersten Einheiten im Kasten. Die erste 35-minutige Einheit steht seit einer Woche im Netz. Untermalt mit Musik.

Bei der Bewegungschallenge kommen 13.280 Kilometer zusammen Das war der Modus Jeder Handballer war aufgerufen, zu laufen, Rad zu fahren oder sich auf Inlineskatern fortzubewegen und die zurückgelegten Kilometer den Trainern zu melden. Der Vorstand, beziehungsweise das Organisationsteam mit Jens Kalchthaler, Maximilian Hämmerle und Alexander Isele, kürte die Wochen-, am Ende den Gesamtsieger. Die zurück gelegten Kilometer Insgesamt kamen die Lauchringer Handballer auf 13.280 Kilometer. In der ersten Woche umrundeten sie hypothetisch Deutschland (2319 Kilometer), in der zweiten Woche die Schweiz und ein Teil von Italien (4499 Kilometer). In der dritten Woche umrundeten sie Sizilien und den „Fuß“ (3484 Kilometer), in der vierten Woche den Rest des „Stiefels“ bis an die Schweizer Grenze (2978 Kilometer). Das sind Sieger Wochensieger wurden die A-Jugend, Maxis, das Frauenteam und die B-Jugend. Mit 2632 Kilometer holten sich die Maxis von Trainer Marcel Busch den Gesamtsieg. Als Wochenpreis gab‘s je einen Gutschein von 100 Euro von der örtlichen Gastronomie.

Mit dem „Onlinetraining für Kids“ unterstreicht der Handballclub völlig uneigennützig einmal mehr sein ­soziales Engagement. Busch beschreibt seine Motivation: „Warum soll sich jeder Verein eigene Trainingskonzepte oder Videos ausdenken und diese auch noch selbstständig zusammen schneiden? Wenn man eins aus diesen Zeiten mitnehmen kann, dann ist es die Tatsache, dass wir gemeinsam da durch müssen und trotz der Abstandsregeln im Geiste näher zusammenrücken müssen.“

So viel Wegstrecke haben die Lauchringer Handballer zusammengerechnet zurückgelegt. | Bild: HC Lauchringen

Die Videos sind bei Youtube zu finden. Bei der Suche einfach HCL TV oder HC Lauchringen eingeben. Informationen gibt es im Internet (www.hclauchringen.de).