Der Verein

Der Musikverein Dangstetten wurde 1856 gegründet. Derzeit gehören ihm 43 Mitglieder an.

Die Anschaffung

„Auf keinen Fall darf der gute Drumsound seine Durchsetzungsfähigkeit verlieren“, schreibt der Verein in seiner Bewerbung. Da schon viele Jahre auf dem Drum-Set gespielt wird, will der Verein die mit Fell bespannten Schlagwerke überholen beziehungsweise neu einstellen lassen.

Das Engagement

Der Musikverein ist das ganze Jahr über aktiv. Dazu zählen eigene Auftritte, das Mitwirken bei Veranstaltungen an der Fasnacht oder bei der Belebung der Dorfmitte beim Bratort. Die Musiker sind beim Dorffest mit von der Partie, umrahmen die Kommunion und weitere kirchliche Anlässe musikalisch oder treten am Martinsumzug oder an Heiligabend auf. Der Verein veranstaltet ein zweitägiges Oktoberfest. Zum 50-Jährigen der Gemeinde Küssaberg treten die drei Musikvereine aus Küssaberg zusammen auf.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

