Küssaberg vor 28 Minuten

Küssaberg wird mobiler: Carsharing-Initiative will Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken

Die Initiative „moobiles Küssaberg“ prüft ein Carsharing-Programm für die Gemeinde. Dabei gilt es, vieles zu berücksichtigen: Etwa die Nachfrage nach einem solchen Angebot oder die Möglichkeiten der Umsetzung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Projekt erstmals vorgestellt. Ein Infoabend am 25. März will den Bürgern die Initiative näher bringen.