Bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema, dass von vielen kritisch gesehen wird. Gerade für Familien taugliche und gleichzeitig bezahlbare Immobilen sind auch in der Gemeinde am Hochrhein Mangelware.

Die Situation

Waren es 1987 noch 5530 Einwohner in Küssaberg, sind es heute nur noch 5400. Dass es trotzdem an Wohnraum mangelt liegt unter anderem an dem bundesweiten Trend, dass je Einwohner heute mehr Wohnraum benötigt wird. Trotz diverser Neubaugebiete, die in den vergangenen Jahren entstanden sind und einiger Mehrfamilienhäuser in der Gemeinde, sind nach wie vor Mietpreise von zehn oder elf Euro pro Quadratmeter keine Seltenheit.