Die CDU-Sozialpolitikerin Sabine Hartmann-Müller bewertet die Ankündigung von Gesundheitsminister Manfred Lucha , den Startschuss für die Kreisimpfzentren um eine Woche auf 22. Januar zu verschieben, skeptisch. „Die Entscheidung von Gesundheitsminister Lucha, den Startschuss für die Kreisimpfzentren zu verschieben und den wenigen Impfstoff an die zentralen Corona-Impfzentren in städtischen Gebieten zu verteilen, sehe ich als falschen Weg an. Unsere Hochrheinregion hat dank dem engagierten Einsatz von Landratsamt und Rettungsorganisationen innerhalb weniger Tage ein funktionstüchtiges Kreis-Impfzentrum in der Tiengener Stadthalle aufgebaut. Bei der Verteilung der wenigen Corona-Impfstoffdosen erwarte ich, dass unsere ländlichen Räume in Baden-Württemberg entsprechend berücksichtigt werden“, so die Landtagsabgeordnete in einer Pressemitteilung.