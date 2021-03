Vier Projekte von sechs Schülern und einer Schülerin der Gewerblichen Schulen Waldshut erreichten am Regionalwettbewerb „Jugend forscht„ für Südbaden Top-Platzierungen. Felix Südland und Tristan Menzel gewannen mit der Entwicklung einer AED-Drohne den Wettbewerb in der Kategorie Arbeitswelt. Sie dürfen nun am Landeswettbewerb in der zweiten Wettbewerbsrunde in Heilbronn teilnehmen. Auf den zweiten Platz im selben Fachbereich kamen Lukas Höck und Jan Engelsmann mit einem Rollen–Automat für gelbe Säcke.

Vordere Platzierungen gab es auch im Fachbereich Technik: Jonas Fehr kam mit seiner Weitsprungmessanlage auf den zweiten Platz, Jeannette Pestrjakov und Jean-Luc Pestalozzi belegten mit einem Katzenfutterautomat den dritten Platz. Insgesamt hatten 128 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 73 Projekte eingegeben. Der Regionalwettbewerb „Jugend forscht„ für Südbaden fand unter dem Motto „Lass Zukunft da!“ am 25. und 26. Februar 2021 statt. Die Bekanntgabe der Platzierungen erfolgte am Samstagabend online.

Jugend forscht Die Stiftung „Jugend forscht„ bietet jungen Menschen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) die Möglichkeit, ihre kreativen Forschungsideen zu präsentieren. Bei „Jugend forscht„ treten die 15- bis 21-Jährigen an, bei „Schüler experimentieren“ die bis 14-Jährigen. Für die aktuelle Runde dieses Nachwuchswettbewerbs haben sich insgesamt 8 998 junge MINT-Talente mit 5 095 Projekten angemeldet. Im Regionalwettbewerb Südbaden haben 128 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende 73 Projekte in den Fachbereichen Biologie, Chemie, Physik, Mathematik/Informatik, Technik, Geo- und Raumwissenschaften sowie Arbeitswelt vorgestellt. Die Sieger des Regionalwettbewerbs qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe: In der Sparte „Jugend forscht„ findet die zweite Wettbewerbsrunde vom 22. bis 24. März 2021 in Heilbronn statt. Die Besten dürfen dann ihre Ideen im Bundeswettbewerb präsentieren, der vom 27. bis 30. Mai 2021 wiederum in Heilbronn stattfinden soll.

Die Drohne

Felix Südland (19, aus Baden/Schweiz) und Tristan Menzel (19, Oberwihl-Görwihl) nahmen mit einer funktionsfähigen AED-Drohne, eine Drohne mit integriertem Defibrillator, an „Jugend forscht„ teil. Mit dem Fluggerät soll bei Herzinfarkten schnelle Erste Hilfe geboten werden. „Um lange Rettungszeiten bei einem Herzinfarkt vermeiden zu können, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine AED-Drohne zu entwickeln und ihre praktische Integration in das Rettungswesen zu analysieren“, erklärten Südland und Menzel. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur einen Prototyp zu bauen, sondern auch medizinethische Fragen zu beantworten, sowie juristische Herausforderungen im Blick zu behalten.

Hochrhein/Hotzenwald Lebensretter aus der Luft: Das Schüler-Projekt Notfalldrohne Trilix ist im Aufwind Das könnte Sie auch interessieren

Der Gelbe-Sack-Automat

Der Rollen-Automat von Lukas Höck (19, Albbruck) und Jan Engelsmann (19, Oberwihl-Görwihl) wirft über einen personalisierten QR-Code Rollen für gelbe Säcke aus. Er kann eine Anzahl von zirka 200 Rollen lagern. Es werden zwei Rollen pro Code ausgeworfen. Der QR-Code wird dann für einen bestimmten Zeitraum gesperrt, um ein erneutes Holen der Rollen zu verhindern. Außerdem gibt es eine Anzeige, um den Füllstand anzuzeigen.

Die Messanlage

Die Weitsprungmessanlage von Jonas Fehr (18, Niederwihl-Görwihl) soll im Amateursport personalsparend genutzt werden. Dabei wird mithilfe zweier Streckenlaser, welche einen Balken am Ende der Sprunggrube anpeilen, die Sprungweite ermittelt.

Jonas Fehr mit seiner Weitsprungmessanlage. | Bild: privat

Der Aufbau besteht aus einem mobilen, handbedienten Messstab, der mit Sensoren, Display und Akku-Stromversorgung ausgestattet ist. Fehr führte die Montage, Programmierung sowie die Fertigung einiger Bauteile selbst durch.

Der Futterautomat

Schließlich Jeannette Pestrjakov (20, Albbruck) und Jean-Luc Pestalozzi (18, Endingen/Schweiz): Ihr Katzenfutterautomat wird mit einer App gesteuert, wodurch eingestellt werden kann, wann und wie viel Futter die Katze zu fressen bekommt.

Jeannette Pestrjakov und Jean-Luc Pestalozzi mit ihrem Katzenfutterautomat. | Bild: Privat

Wählbar sind drei verschiedene Geschwindigkeiten und eine Waschfunktion.