Der Zoo Zürich zieht nach dem ersten Wochenende nach der Wiedereröffnung eine positive Bilanz: Mehr als 4000 Besucher an jedem der beiden Tagen, doch niemals mehr zeitgleich, als es das Schutzkonzept vorsieht. Wartezeiten habe es kaum gegeben und „die Maßnahmen zur Sicherstellung der Distanz- und Hygienevorschriften griffen gut. Die Zoobesucher waren gut informiert über die neuen Verhaltensregeln im Zoo und verhielten sich insgesamt sehr diszipliniert“, heißt es in einer Mitteilung.

Publikumsmagnet Lew Savanne

Besonderes Interesse hatten die Besucher an der neu eröffneten Lewa Savanne. Auf der 5,6 Hektar großen Anlage leben 15 verschiedene Tierarten, wie beispielsweise Giraffen und Nashörner. Der Einlass in die Lewa Savanne ist wie bei den größeren Tierhäusern hinsichtlich der maximalen Besucherzahl begrenzt.

Überblick über die Schutzmaßnahmen im Zoo Zürich? Wie viele Besucher dürfen im Zoo sein? Pro zehn Quadratmeter darf im Zoo Zürich eine Person anwesend sein. Um dies sicherzustellen, verwendet der Zoo ein Zählsystem beim Haupteingang (für die Gesamtanzahl Personen im Zoo von 2400) und bei den größeren Tierhäusern. Ist die maximale Besucherzahl erreicht, werden keine weiteren Besucher eingelassen, bis andere Besucher den Zoo wieder verlassen haben. Was gilt für den Ticketkauf? Wer mit Sicherheit in den Zoo gelangen möchte und nicht im Besitz einer Jahreskarte ist, dem empfiehlt der Zoo dringend, ein Onlineticket zu kaufen. Dieses Kontingent ist limitiert auf 3000 Tickets pro Tag. Jahreskartenbesitzer können jederzeit den Zoo besuchen. Welche Einschränkungen gibt es? Die kleineren Tierhäuser bleiben vorderhand vollständig geschlossen. Für den Eintritt in den Zoo ist nur der Zoo Haupteingang geöffnet. Der Eingang Masoala Regenwald und die Nebeneingänge bleiben geschlossen, können aber zum Verlassen des Zoos genutzt werden. Stark frequentierte Attraktionen wie zum Beispiel die beliebten Tierpräsentationen, Fütterungen und Infotische finden derzeit nicht statt, um Menschenansammlungen zu verhindern. Der Zoo setzt Aufsichtspersonen ein, um die Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln sicherzustellen. Hat die Gastronomie geöffnet? Alle Verpflegungsstände und Restaurants sind geöffnet. Um die Sicherheitsabstände zu gewährleisten, sind in den Restaurants jedoch nur eine beschränkte Anzahl Plätze vorhanden. Besteht Maskenpflicht? Nein. Allerdings ist auf der Internetseite des Zoos zu erfahren: „Wir fördern den Schutz von Besucherinnen und Besucher und empfehlen das Tragen einer Schutzmaske, insbesondere für Erwachsene. Wir bieten den Kauf von Schutzmasken im Eingangsbereich an.“

Öffnungszeiten und Eintritt

Der Zoo Zürich ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Erwachsene (ab 21 Jahren): 28 Franken (Online) 29 Franken (Tageskasse); Jugendliche (16 bis 20 Jahre) 23/24 Franken; Kinder (6 bis 15 Jahre) 14/15 Franken; Kinder unter 6 Jahren zahlen keinen Eintritt; Familientageskarte (Lebenspartner mit eigenen Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren) 75/77 Franken. Onlinetickets und Informationen zum Zoo-Schutzkonzept gibt es auf www.zoo.ch kommuniziert.