von SK

Ein Jahr nach Beginn der Pandemie steht der Arbeitsmarkt im Dreiländereck stabil und robust da. Die stark gestiegenen Arbeitslosenbestände aus dem ersten Lockdown haben sich eingependelt, wenn auch auf hohem Niveau. Dennoch: Gerade das Instrument Kurzarbeit zeigte sich als stabile Brücke, die Massenarbeitslosigkeit verhindert hat.

Horst Eckert, Leiter der Agentur für Arbeit Lörrach | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur zeigt sich erfreut: „Sowohl bei der Beschäftigungsentwicklung als auch der Arbeitslosigkeit nehmen wir positive Signale wahr. Die Pandemie ist dennoch ein kaum berechenbares Risiko. Die Krise ist nicht vorbei und wird uns noch sehr lange beschäftigen.“

Die neuesten Beschäftigungsdaten zeigen ein Plus von rund 1.500 neu besetzten Arbeitsplätzen im Zeitraum Juni bis September 2020. „Die Entspannung im letzten Sommer nach dem ersten Lockdown hat sich sofort auf die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ausgewirkt“, erklärt Eckert. Er ergänzt: „Vom Vorkrisenniveau sind wir allerdings noch ein gutes Stück entfernt, auch wenn sich der Abstand verringert.“

Eckert wagt eine durchaus optimistische Prognose für den Jahresverlauf: „Der zweite Lockdown hatte bis jetzt kaum Auswirkungen auf die Arbeitsmarktentwicklung. Eine leichte Frühjahrsbelebung verbessert diese sogar. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Kurs in Richtung Vorkrisenniveau nicht unrealistisch ist.“

Starker Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit

Das größte Sorgenkind ist laut Eckert die Personengruppe der Langzeitarbeitslosen: „Wir haben gegenüber dem Vorjahr einen enormen Anstieg von bald 80 Prozent. Erschwerend kommt hinzu, dass der Großteil der Langzeitarbeitslosen über keinen Berufsabschluss verfügt. Für uns bedeutet das, dass wir besonders bei dieser Personengruppe den Hebel ansetzen und in Weiterbildung und Qualifizierung investieren müssen. Hier geht uns sonst ein erhebliches Potenzial an Arbeitskräften verloren.“

Die Kennzahlen des Arbeitsmarkts im März 2021 im Überblick: Arbeitslosenquote sinkt gegenüber Februar Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 4,3 Prozent aus. Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit in beiden Landkreisen Im März wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 10.677 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 111, im Landkreis Waldshut um 137 ab. Die Arbeitslosenquote im Kreis Waldshut liegt im März 2021 bei 4,3 Prozent (Februar 2021: 4,5 Prozent), im Kreis Lörrach bei 5,1 Prozent (Februar 2021: 5,1 Prozent) Starker Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem höheren Niveau. Insbesondere Langzeitarbeitslose (2.929) sind von dieser Entwicklung betroffen. Im Vergleich zum März 2020 sind 1.275 Menschen mehr im Langzeitbezug gemeldet. Das ist ein Anstieg um 77 Prozent. Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig Im März 2021 meldeten sich 1.746 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 787 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 98 weniger als im letzten Monat und 41 weniger als im März 2020. Gleichzeitig beendeten 1.999 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 839 Personen eine Arbeit auf und damit sogar mehr als im letzten Jahr. Arbeitskräftenachfrage ist etwas verhaltener als im Vormonat Im März 2021 waren 2.356 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 593 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 83 Stellen weniger als im Februar.

Die Beschäftigung in den beiden Landkreisen wächst wieder. Nach aktuellstem Stand vom 30.September 2020, dem letzten Quartalsstichtag mit gesicherten Angaben, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach auf 134.826. Gegenüber Juni 2020 war das eine Zunahme um 1.451 oder 1,1 Prozent.