Der Bundestrend bei den Europawahlen schlägt auch im westlichen Kreisgebiet durch. Die SPD verliert erdrutschartig und landet in einigen Gemeinden unter zehn Prozent. Verlierer sind auch die Christdemokraten, die vielfach um die zehn Prozentpunkte und mehr verlieren. Klarer Gewinner hingegen: die Grünen. Sie kommen durchgehend auf über 20 Prozent und sind zweitstärkste Kraft. Die Rechtspopulisten der AfD verlieren im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Die Wahlbeteiligung liegt sensationell teilweise bei Spitzenwerten von über 70 Prozent.

Alles zur Kommunalwahl

Neben dem Europäischen Parlament haben die Bürger in der Region am Sonntag auch ihre Gemeinderäte und Kreistage sowie Ortschaftsräte gewählt. Die Ergebnisse werden nach der sehr aufwendigen Auszählung am heutigen Montag oder morgigen Dienstag erwartet.

