Noch steht der Baubeginn für den Laufenburger Obi-Baumarkt nicht fest. „Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahresende der Bauauftrag erteilt werden kann“, erklärte am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung Michael Schelle, einer der Gesellschafter der Obi Bau- und Heimwerkermarkt Tiengen. Die Investoren stünden mit mehreren Generalunternehmern in Verhandlung, so Schelle. „Aber die Verhandlungen ziehen sich halt hin.“

Im März hatte das Landratsamt Waldshut als verantwortliche Baurechtsbehörde die Errichtung des Baumarkts mit knapp 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche und eines Gartencenters mit knapp 2400 Quadratmeter Verkaufsfläche genehmigt. Damals hatte Schelle erklärt, dass noch dieses Jahr mit dem Bau begonnen werden solle.

Am Montag hatte sich im Gemeinderat bei der Bürgerfragestunde Dieter Schwandt nach dem Stand des Projekts erkundigt: „Wann findet der erste Spatenstich statt? Wann geht es weiter?“ Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte, dass die Stadt in dieser Sache alles ihr Mögliche bereits erledigt habe. Nun liege der Ball beim Investor.