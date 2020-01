Das für 6. bis 9. Februar geplante vierte Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival wurde abgesagt. „Nach einer ausführlichen Abwägung auf Basis der heute zugrunde liegenden Daten und Fakten sehen wir uns leider gezwungen, das Schneeskulpturen-Festival 2020 abzusagen. Dieser Entscheid ist uns nicht leicht gefallen“, informieren Bernaus Bürgermeister Alexander Schönemann und der Leiter der Tourist-Info Werner Baur in einer Pressemitteilung.

„Auch in Bernau sehen wir uns diesen Winter mit akutem Schneemangel konfrontiert. Dadurch fehlt zum einen die charakteristische weiße Landschaft und zum anderen insbesondere eine Grundmenge an Schnee zur Präparierung des Festivalgeländes“, heißt es in der Mitteilung weiter. Zwar konnte in den vergangenen Wochen maschinell Schnee erzeugt werden, allerdings ist diese Menge nicht ausreichend, um das Festival in einem ansprechenden Rahmen und auf einem hohen Qualitätsniveau abzuhalten.

Hinzu komme laut Mitteilung der Gemeinde, dass die heutigen Wetterprognosen keine Anzeichen enthalten, die auf eine baldige Änderung der Verhältnisse zugunsten des Festivals schließen lassen. „Es sind weder große Schneemengen in Sicht, noch eine starke Kältewelle, sondern vielmehr weiterhin milde Temperaturen und Regen“, schreiben die Verantwortlichen.

Nicht die richtigen Rahmenbedingungen

„Wenn wir unser Schneeskulpturen-Festival durchführen, dann richtig. Leider sind diesen Winter die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben. Schweren Herzens haben wir uns deshalb zur Absage entschlossen. Wir hoffen, Sie alle im Februar 2021 wieder zu unserem großen Winter-Event willkommen heißen zu können“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Mit dem Schneeskulpturen-Festival wurde bereits die zweite große Wintersportveranstaltung in der Region abgesagt. Vor wenigen Wochen musste die Gemeinde Todtmoos das internationale Schlittenhunderennen absagen.