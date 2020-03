Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Feuerwehren und Rettungskräfte in den Landkreisen Waldshut und Lörrach. Laut Mitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg gelte „im Rahmen der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus ein besonderes Augenmerk der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Einrichtungen und Organisationen im Bevölkerungsschutz“.

Das Ministerium empfiehlt zu prüfen, ob in den nächsten Wochen Versammlungen, Dienstbesprechungen, Hauptversammlungen, Freizeiten oder ähnliches zwingend abgehalten werden müssen. Aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen könne es „durchaus Anlässe für Zusammenkünfte im Bevölkerungsschutz geben“. Daher sei keine generelle Empfehlung möglich, letztlich sei im Einzelfall eine Abwägung des potenziellen Infektionsrisikos mit der Bedeutung der Veranstaltung für das Funktionieren des Bevölkerungsschutzes vorzunehmen.

Einige Feuerwehren haben bereits am Wochenende auf die Empfehlung reagiert. So wurde beispielsweise die Hauptversammlung der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf, die am Samstagabend in Brenden statttfinden sollte, abgesagt. Auch die Feuerwehr Klettgau hat ihre für 14. März geplante Hauptversammlung abgesagt.

Wie Kommandant Sebastian Schilling informiert, wurde die einheitliche Empfehlung ausgesprochen, dass größere Versammlungen wie Haupt-, Verbands-, Abteilungsversammlungen zunächst bis 22. März abgesagt werden sollen. Auch die für den 12. März angesetzte Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands in Wittenschwand wurde abgesagt, teil Ralf Rieple, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, mit.

Ähnlich reagierten auch die Feuerwehren im Landkreis Lörrach. „Als Hilfsorganisation haben wir Verantwortung unserer Bevölkerung gegenüber: Würde innerhalb der Feuerwehr ein Corona-Fall auftreten, so müssten alle Mitglieder der Feuerwehr in eine 14-tägige Quarantäne, sodass die Feuerwehr Schwörstadt nicht mehr einsatzbereit wäre“, erläutert der Schwörstadter Kommandant Daniel Ebi die Absage der für den 14. März geplanten Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwörstadt.