Mit 31,8 Grad Celsius wurde in Bad Säckingen am Sonntag, 18. Juni, unter dem Einfluss von Hoch Zyeneh der erste Hitzetag in diesem Jahr erreicht. Letztes Jahr erreichten wir schon am 19. Mai mit 32,1 Grad die 30-Grad-Marke. Zuvor gab es in Bad Säckingen am 25. August 2022 mit 31,6 Grad den letzten Hitzetag. Uns steht eine schwül-heiße Woche mit weiteren Hitzetagen und Gewittern die durchaus auch Unwettercharakter haben können bevor.

Etwas Statistik zu den Bad Säckinger Hitzetagen seit 1997:

Im Juni 2003 gab es mit 25 Hitzetagen die meisten in einem Monat, die meisten Hitzetage in Folge gab es vom 1. August bis zum 13. August 2003, der früheste erste Hitzetag eines Jahres wurde bisher am 28. April 2012 erreicht, der späteste erste Hitzetag eines Jahres am 24. Juni 2020, den frühesten letzten Hitzetag eines Jahres gab es am 7. August 2008, den spätesten letzten Hitzetag eines Jahres am 22. September 2003.