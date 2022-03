von Tina Prause

Spätestens alle vier Jahre muss das Ortsnetz der Erdgasleitungen einer Gemeinde überprüft werden. Aktuell ist dieser Vorgang in Erzingen zu beobachten. Hierfür wurde von dem verantwortlichen Unternehmen bnNetzte die Firma Schütz beauftragt, deren Mitarbeiter seit einigen Tagen die Leitungen ablaufen. Ziel dieser Überprüfung ist, grob zusammengefasst, die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Das Unternehmen Schütz wurde mit der Vermessung der Leitungen beauftragt. Wer ein solches Fahrzeug in seiner Straße stehen sieht, kann davon ausgehen, auf Thomas Gehring zu stoßen. | Bild: Tina Prause

Genaue Dokumentation wichtig

Seit vielen Jahren befasst sich Thomas Gehring von der Firma Schütz mit der Aufgabe. Routiniert überprüft er eine Gemeinde nach der anderen und weiß genau, worauf zu achten ist. Dokumentation und Organisation spielt eine große Rolle in seinem Aufgabengebiet. „Wir erhalten eine Liste, welche Bereiche wir begehen müssen.

Zunächst erhält die Firma Schütz eine Liste mit den zu überprüfenden Regionen. | Bild: Tina Prause

Mit Hilfe eines Übersichtsplan wird jede Strecke nach der Prüfung abgestrichen“ erklärt er einleitend.

Ein Plan unterstützt Thomas Gehring bei der Arbeit. Hier markiert er, welche Wege er „heute“ zu begehen hat. | Bild: Tina Prause

Direkt vor Ort gilt es, immer das Wetter zu berücksichtigen. Eine Prüfung kann nur bei trockener Witterung erfolgen. Denn, so erklärt Thomas Gehring, sollte eine Leitung undicht sein, steigt das Gas bei Nässe nicht nach oben. „Die Straßen müssen gut abgetrocknet sein“, sagt er. Nur in diesem Fall steigt das Gas nach oben und kann von dem Messgerät erfasst werden.

Gesamtes Ortsnetz wird abgelaufen

Sind die Witterungsverhältnisse entsprechend gut, kann Thomas Gehring mit der Vermessung beginnen. Ausgestattet mit Messgerät und Tablet beginnt er mit einem gleichmäßigen Wanderschritt und konstanter Geschwindigkeit das Ortsnetz abzugehen.

Video: Tina Prause

Auch auf Privatgrundstücken unterwegs

Da er bei seiner Prüfung auch über Privatgrundstücke laufen muss um die Hausanschlüsse zu überprüfen, hat er immer Unterlagen dabei, die ihn ausweisen und, falls gewünscht, der entsprechende Ansprechpartner bei bnNetze kontaktiert werden kann. „Zu 99 Prozent sind die Anwohner entspannt. Viele wissen, um was es geht“, resümiert er das Entgegenkommen der Anwohner und fügt noch an „Wir klingeln aber auch in der Regel oder machen uns bei freien Geländen bemerkbar“.

Würde sein Messgerät auf ein Loch stoßen, piept das Gerät und Thomas Gehring markiert den Punkt auf dem Tablet.

Sein Tablet ist eine wichtige Unterstützung. Es dokumentiert, wo er war und eventuelle Mängel können hier mit genauer Ortsangabe festgehalten werden. | Bild: Tina Prause

Unterteilt werden die Schäden in die Rubriken A, B und C. Sofort Handlungsbedarf besteht bei Schäden in der Gruppierung A. Diese befinden sich im oder bis maximal ein Meter vom Haus entfernt.

Während die Ortsnetze alle vier Jahre überprüft werden, muss dies bei Hochdruckbehältern einmal im Jahr gemacht werden. Hier wird von Hochdruck auf Niederdruck geregelt, für die Verwendung im Ortsnetz. | Bild: Tina Prause

Tendenziell sind die Leitungen in einem sehr guten Zustand, informiert der Fachmann abschließend. Die Ortsnetze bestehen aus stabilen PE-Leitungen, über Land arbeitet man mit Stahl, der kathodisch vor Korrosion geschützt wird.

