von CDU

Auf Einladung des Geschäftsführers Christian Mack besuchte Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) die Firma Mack in Klettgau-Geißlingen. Christian Mack empfing den Abgeordneten, den Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari und führte die Gäste durch das familiengeführte Unternehmen.

Rundgang durch Betrieb

Beim Rundgang konnten Felix Schreiner und Ozan Topcuogullari die Vielfältigkeit des Aluminium bearbeitenden Unternehmens kennenlernen, heißt es in der CDU- Pressemitteilung. Die verschiedenen Standbeine seien in der aktuellen Corona-Krise von Vorteil, berichtete Christian Mack: Während die Fertigung von Komponenten für die Luftfahrt als Auswirkung der Pandemie fast vollständig zum Erliegen gekommen sei, könne im Maschinenbau und für den Bereich Rail in reduziertem Maße weiter gearbeitet werden. Obwohl für die Firma Mack mittelfristig noch keine nachhaltige Trendwende erkennbar ist, sieht Christian Mack in den bisher von Bund und den Ländern ergriffenen Maßnahmen einen wichtigen Beitrag, um die Wirtschaft langfristig stützen zu können.

Schwerpunkt Thema Wirtschaft

In seiner Sommertour legt Felix Schreiner einen Schwerpunkt auf das Thema Wirtschaft. „Gerade in der schwierigen Zeit ist es wichtig, den Austausch mit der Wirtschaft zu führen.

Kreis Waldshut/Lauchringen CDU-Politiker staunen über das Betreuungskonzept des Abenteuerlands in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Bis jetzt sind wir gut durch die Krise gekommen. Nun geht es darum, den Aufschwung gemeinsam anzustoßen“, so Felix Schreiner. Hierfür habe der Bund das Konjunkturpaket von rund 130 Milliarden Euro beschlossen.