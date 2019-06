Erzingen – Alle Jahre wieder öffnet das Erzinger Weingut Lorenz und Corina Keller seine Kellertüren, um den Weinliebhabern seine Jahrgangsweine vorzustellen. Nach den idealen Wetterbedingungen des vergangenen Jahres verspricht die Präsentation der LCK-Weine besonders große, verheißungsvolle Gaumenfreuden.

„Alle unser Produkte stehen vollumfänglich nach dem herrlichen Rebenjahr 2018 zur Verfügung“, freut sich Weinküfermeister Lorenz Keller. „Unsere fruchtbetonten, spritzigen Weißweine bis zu den ersten Rotweinen, die edelsüßen Jahrgangsspezialitäten, von der Auslese bis zum Eiswein, gilt es auf die Probe zu stellen.“

Wie immer eingebettet in ein großes Hoffest, bei dem die Steinbuckstraße im oberen Bereich für den Verkehr gesperrt ist, wird mit viel Musik und noch mehr Lebensfreude zwei Tage lang der Wein gefeiert. Der Startschuss der Sommerweinauslese fällt am Samstag ,22. Juni, ab 10 Uhr mit der kostenlosen Degustation der Jahrgangsweine und dem Weinverkauf. Die Festwirtschaft beginnt ab 17 Uhr. Musikalisch wird die Liveband The Buffalo Chips den Festbesuchern einheizen, das Trio aus dem Schwarzwald wird den Rockabillly und den Rock‘n‘ Roll der wilden 50er und 60er Jahre hochleben lassen, dann ist Abtanzen bis in die Nacht hinein mehr als angesagt. Am Sonntag, 23. Juni, geht es bereits um 11 Uhr los, dann werden die Tische für die Besucher reichlich gedeckt sein: Burger, zartes Zanderfilet mit Salatbeilage, Scampi-Spieße, Grill-Steaks und Grillkartoffeln sowie vielfältige Kuchen und Torten.

Für Kinder bietet das Berolino aus Lauchringen verschiedene Spiel- und Spaßmöglichkeiten. Und auch am Sonntagnachmittag geht es nicht ohne die Musik von Miss Müllers Mucke, die Liveband ist Stammgast bei Lorenz und Corina Keller, sie wird ab 14 Uhr bei den Besuchern mit Rock und Pop Querbeet, mit Musik ohne Schnickschnack für ausgelassene Stimmung sorgen. Der Eintritt ist an beiden Tagen wie immer kostenlos. Besuchern ist anzuraten, das Auto auf dem wenige Fußminuten entfernten Kirchenparkplatz abzustellen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der großen Kelterhalle statt.

Weitere Informationen im Internet:

http://www.weingut-lck.de

