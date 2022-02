von Albert Moser

In einem festlichen Rahmen präsentierte sich die Gemeinde Dettighofen zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl am Abend des wettermäßig stürmischen Sonntags in der Gemeindehalle Dettighofen. Marion Frei, seit acht Jahren im Amt und einzige Kandidatin wurde mit fast 98 Prozent wieder gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,9 Prozent.

Kurz vor 19 Uhr eröffnete der Musikverein Dettighofen unter der Leitung von Dirigent Bernhard Zimmermann mit einem flotten Marsch die Veranstaltung danach gab Bürgermeisterstellvertreter Markus Glattfelder in der gutbesuchten Halle das Ergebnis der Wahl bekannt. Die Tatsache, dass fast jeder zweite Wahlberechtigte bei einer Alleinkandidatur vom Recht auf Mitbestimmung Gebrauch machte, erfreute alle Anwesenden und zeigte den Respekt vor der Amtsführung der ersten acht Jahre von Marion Frei.

Die Wahl in Zahlen Wahlberechtigte: 876

Zahl der Wähler: 411

Wahlbeteiligung: 46,92 Prozent

Ungültige Stimmzettel: 18

Gültige Stimmzettel: 393

Absolute Mehrheit: 197

Marion Frei, Stimmen: 385

Marion Frei, Prozent: 97,96

Sonstige Personen: 8

Sonstige in Prozent: 2,04

Landrat Martin Kistler machte den Anfang des Gratulationsreigens und bezeugte ebenfalls den Respekt vor dem guten Wahlergebnis und der Tatsache, dass nur eine gute und intakte Familie mit zwei Kindern den Grundstein für eine vollengagierte Frau wie Marion Frei sein könne. Die Glückwünsche der Bürgermeister-Kollegen überbrachte Lottstettens Rathauschef Andreas Morasch in Vertretung des erkrankten Tobias Gantert, Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf. Die Vorsitzende des Musikverein Dettighofen, Simone Römersperger, hielt ihre Dankesworte während eines getragenen Musikstückes.

Mit Sekt: Landrat Martin Kistler hatte für Marion Frei Blumen mit dabei und für ihren Ehemann Bernd Frei eine Flasche Sekt. | Bild: Albert Moser

Die guten Beziehungen Dettighofens zur benachbarten Schweiz dokumentierte die Anwesenheit und Rede des sozialdemokratischen Gemeindepräsidenten von Rafz, Kurt Altenburger, der die Glückwünsche der umliegenden Schweizer Gemeinden überbrachte. Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller aus Rheinfelden machte der wieder gewählten Bürgermeisterin ihre Aufwartung und überbrachte die Grüße der Christdemokraten und des Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner.

Mit Anerkennung: Kurt Altenburger, Gemeindepräsident Rafz, Ozan Topcuogullari, Bürgermeister Klettgau, Marion Frei, Landrat Martin Kistler, Sabine Hartmann-Müller, CDU-Landtagsabgeordnete und Andreas Morasch, Bürgermeistersprecher und Rathauschef Lottstetten. | Bild: Albert Moser

Für die einheimischen Vereine gab Mario Moser in fastnächtlicher Reimform die Glückwünsche an „Prinzesschen“ Marion Frei zum Besten. Dann gehörte die Bühne der wiedergewählten Bürgermeisterin. Marion Frei bedankte sich für die gute Wiederwahl und sagte: „Vor acht Jahren hatte ich 299 Stimmen bei acht Gegenkandidaten und jetzt 393, also fast hundert Stimmen mehr bei einer Alleinkandidatur, dies bedeutet einen zusätzlichen Motivationsschub für meine zukünftige Arbeit.“

Sie dankte ihrem Mann Bernd sowie ihren Eltern für die gute Betreuung ihrer Kinder Natalie und Carina, ohne die eine Ausübung dieses Postens nicht möglich wäre. Zum Abschluss des Gratulationsreigens bedankte sich Bürgermeister-Stellvertreter Markus Glattfelder bei allen, die zur reibungslosen Wahl beigetragen haben, insbesondere Wahlleiter Markus Helm der das Gros der Arbeit inne hatte. Der Dank ging auch an alle Gratulanten die sich kurz und bündig an die Zeit gehalten haben. Der Musikverein Dettighofen hatte danach Gelegenheit, wieder einmal in der Öffentlichkeit sein Können zu präsentieren, was nach reichlichem Applaus noch mit Zugaben dargeboten wurde.