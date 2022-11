von Rotraud Opfermann

Ein umfangreicher Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Jestetten war die Abstimmung von sechs Bauanträgen.

Ja zu Biomarkt und Motel: Der Bauantrag für den Neubau eines Bio-Lebensmittelladens mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und eines Motels mit 45 Betten, aufgeteilt auf 32 Doppelzimmer und 13 Einzelzimmer, auf dem Melzer-Areal wurde einstimmig befürwortet. Das Gebäude soll einen Zugang von der Schaffhauser Straße her zum Motel erhalten. Im Untergeschoss werden Kellerräume und eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen untergebracht.

Der Hintergrund Das Autohaus Melzer zieht ins Gewerbegebiet Jestetten um. Das Grundstück im Plangebiet ist verkauft. Lidl, Denns Biomarkt mit einem Beherbergungsbetrieb im Obergeschoss und ein Imbiss wollen sich auf dem 1,8 Hektar großen Areal ansiedeln. Deshalb war eine Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ für das Gebiet am östlichen Ortsrand nötig.

Geplant ist hier ebenso ein Zugang zum Motel. Der Bio-Lebensmittelladen wird einen Zugang vom Parkplatz her bekommen. Die Fassade ist gemäß der Gestaltungssatzung des städtebaulichen Vertrags geplant. Bäume in einem Grünstreifen zwischen Gehweg und Gebäude werden das Bild auflockern.

Ja zu Geschäften und Imbiss: Ein weiterer Bauantrag, der mit 17 Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen genehmigt wurde, betrifft auch das Melzer-Areal. Im hinteren, zu den Bahngleisen gerichteten Bereich, wird ein Lebensmittelladen mit 780 Quadratmetern Verkaufsfläche, ein Geschäft mit Tierbedarf, sowie ein Imbiss errichtet. Hier wird auch eine Kundentoilette zu finden sein.

Im hinteren Bereich des „Melzer-Areals“ werden ein Lebensmittelladen mit 780 Quadratmetern Verkaufsfläche, ein Geschäft mit Tierbedarf und ein Imbiss errichtet. | Bild: Rotraud Opfermann

Geplant werden eine Lieferrampe und ein Parkplatz mit 145 Stellplätzen, der eine teilweise Überdachung mit Photovoltaikmodulen erhalten wird. Der Abriss der Gebäude wurde mit dieser Abstimmung genehmigt und soll im dritten Quartal 2023 beginnen. Der Start des Baus der Linksabbiegespur auf das Areal ist noch nicht festgelegt, muss aber vor Verkaufsbeginn fertiggestellt sein.

Ja zu Aldi-Erweiterung: Der dritte Bauantrag, der den Lebensmittelmarkt Aldi betrifft, wurde mit 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. Hier sollen die Verkaufsfläche und das Lager durch zwei weitere Räume erweitert und der Eingangsbereich umgestaltet werden. Ebenso muss durch die Erweiterung die Einkaufswagenüberdachung versetzt werden, damit die Barrierefreiheit gewährleistet bleibt.

Bei Aldi werden Verkaufsfläche und Lager erweitert und der Eingang umgestaltet. | Bild: Rotraud Opfermann

Eine Lärmschutzwand soll zur Saarstraße hin erstellt werden. In diesem Zusammenhang merkte Gemeinderat Vincent Ziegler (CDU) an, dass in keinem Fall die vorhandenen Bäume entfallen sollten, da diese die Hitze eindämmen und wichtig für das Klima seien. Bürgermeister Dominic Böhler meinte dazu, dass die Gemeinde hinter dem Aldi-Areal Grund erwerben wird und dieser soll begrünt werden beziehungsweise grün bleiben und damit gegebenenfalls Ersatz geschaffen werden.

Ja zu Drei-Zimmer-Wohnung: Das Bauvorhaben in der Volkenbachstraße in Jestetten wurde einstimmig genehmigt. Somit ist der Umbau der vorhandenen Praxis in eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Balkon von dreimal fünf Metern freigegeben. Der Umbau gliedert sich in die Bebauung der Gemeinde ein, somit sah der Gemeinderat keinen Grund, dies zu untersagen.

In der Volkenbachstraße entsteht aus einer Praxis eine Drei-Zimmer-Wohnung. | Bild: Rotraud Opfermann