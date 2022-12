Folgenreich war am Montag der Besuch einer Bäckerei in Jestetten für einen Lastwagen-Fahrer. Wie die Polizei berichtet, hatte der der 32-Jährige seinen Lastwagen vor einer Bäckerei geparkt. Er ging in die Bäckerei, ließ allerdings den Motor laufen und den Schlüssel stecken.

Als er nach kurzer Zeit zurückkehrte, war der Motor aus und der Schlüssel verschwunden. Darauf hin verständigte der Mann gegen 7.45 Uhr die Polizei und zeigte den Diebstahl des Schlüssels an. Zwischenzeitlich organisierte er einen Ersatzschlüssel, dieser funktionierte laut Polizei allerdings nicht.

Ein Polizeibeamter fand den fehlenden Zündschlüssel schließlich an einer Hauswand in der Nähe wieder.

Warum hat der Fall für die Fahrer Konsequenzen?

Neben dem ersten Schock nach dem Verlust des Schlüssels hat der Vorfall noch weitere Folgen für den Lastwagenfahrer. Die Polizei erklärt in diesem Zusammenhang, dass ein Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung gesichert sein muss. Und sie weist darauf hin, dass die Verursachung vermeidbarer Abgasbelästigungen mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro belegt werden kann.

Wie Polizeisprecher Mathias Albicker in seiner Mitteilung schreibt, dürfte die Abgasbelästigung durch den laufenden Motor die Motivation des vermeintlichen „Schlüsseldiebes“ gewesen sein. Der Lastwagenfahrer wird laut Auskunft des Sprechers wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.