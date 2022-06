von Sabine Gems-Thoma

„Auf die Räder, fertig, los!“ Unter diesem Motto beteiligt sich Hohentengen dieses Jahr erstmals zusammen mit 16 weiteren Gemeinden des Landkreises an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln 2022 des internationalen Klima-Bündnisses. Bei der Aktion vom 18. Juni bis 8. Juli geht es darum, gemeinsam als Team oder Einzelperson möglichst viele zurückgelegte Radkilometer zu sammeln und damit ein Zeichen für mehr Radverkehr und den Klimaschutz zu setzten.

Voraussetzungen für Teilnahme

Unterstützt wird die Aktion vom Landratsamt, das zum zweiten Mal die Koordination des Stadtradelns übernommen und die Gemeinden über eine Teilnahme informiert hat. Im Hohentengener Rathaus hat Birgit Zimmermann von der Tourist-Information die Organisation übernommen und Vereine sowie Firmen angeschrieben. Mitmachen können alle, die in der Gemeinde Hohentengen wohnen, hier arbeiten oder einem Verein angehören.

Kontakt Weitere Informationen zur Aktion Stadtradeln sind unter www.stadtradeln.de/hohentengen oder auf der Homepage der Gemeinde www.hohentengen.de unter „Aktuelles“ zu finden. Weitere Fragen beantwortet gerne Birgit Zimmermann von der Touristinfo, Telefon 07742/853 50 oder per E-Mail (touristinfo@hohentengen-ah.de).

Dabei kann man selbst unter www.stadtradeln.de/hohentengen ein Team gründen, sich einem bestehenden Team anschließen, aber auch als Einzelperson im „offenen Team“ der Gemeinde Hohentengen mitfahren. Für diejenigen, die sich nicht online registrieren möchten, besteht die Möglichkeit, sich über die Gemeindeverwaltung anzumelden. Derzeit sind neun Teams angemeldet, ein offenes Team, private Teams, eine Firma, Rathaus, Bürgernetzwerk und Schule.

Drei Aktionswochen

Wo die Kilometer geradelt werden, ist egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Erfasst werden sie während der drei Aktionswochen online über stadtradeln.de, per Stadtradeln-App, oder manuell per wöchentlichem Erfassungsbogen. Die im Verhältnis zur Gemeindegröße radaktivste Kommune erhält von Landrat Martin Kistler einen Fahrradständer.

Außerdem gibt es Sonderpreise im Rahmen der Fotoaktion Radelfuchs (mehr unter www. landkreis-waldshut.de/aktuelles/stadtradeln-2022). Dank der Unterstützung der hiesigen Fahrradhändler Bike Store Rehm und Schneider Bikes werden in verschiedenen Kategorien Preise an die Hohentengener Radler vergeben. Der Radsportverein Lienheim wird für alle Teilnehmer eine Abschlussveranstaltung organisieren.

Zwei geführte Radtouren

Für die Touristinfo bietet Birgit Zimmermann zwei geführte Radtouren im Aktionszeitraum an, die erste am 22. Juni. Treffpunkt für die „Frühstückstour“ nach Tiengen ist um 8 Uhr auf dem Rathausplatz, Anmeldung an das Touristbüro. „Ich finde es eine tolle Aktion und wir hoffen auf viele Anmeldungen“, freut sich Birgit Zimmermann, dass Hohentengen in diesem Jahr beim Stadtradeln dabei ist.