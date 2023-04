Der Verein

Der Musikverein Lienheim wurde 1888 mit dem Ziel gegründet, die Blasmusik und das heimatliche Brauchtum zu fördern. Der Verein hat 41 Mitglieder, darunter sind 33 aktive Musiker. Schwerpunkt ist die Ausbildung des Nachwuchses, aktuell werden acht Jungmusiker betreut.

Die Anschaffung

Der Verein möchte den Kleinsten – seien es die Kinder von Musikern oder kleine Fans – mit der Anschaffung von Fan-T-Shirts eine Freude machen. Zudem will der Verein für interessierte Jungmusiker geeignete Instrumente und neue Uniformen anschaffen.

Das Engagement

„Das Lienheimer Dorfgeschehen ist kaum denkbar ohne Musikverein“, schreibt der Verein in seiner Bewerbung. Das Jahreskonzert findet immer am ersten Advent statt, die Musiker nehmen außerdem am Dorffest teil, sind an der Fasnacht aktiv und unterstützen andere Vereine im Dorf. Zudem umrahmen die Musiker kirchliche Anlässe.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen

Die Teilnehmer der Vereinsförderaktion sehen Sie hier: