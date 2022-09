von Sabine Gems-Thoma

Mit zwei Sportanlagen, zwei Vereinsheimen, sportlichen Erfolgen und vielen Nachwuchskickern steht der FC Hochrhein Hohentengen-Stetten gut da. Nur eines fehlt dem Verein: Vorsitzende. Die intensive Nachfolgesuche blieb bislang erfolglos.

Der Verein Der FC Hochrhein Hohentengen-Stetten hat aktuell 690 Mitglieder (+3), davon 246 Passivmitglieder und 444 Aktive. Größte Abteilung ist die Fußballabteilung mit 270 Aktiven. Zum Verein zählen außerdem die Ski- und Snowboardabteilung, zwei Gymnastik- und Turngruppen für Erwachsene und die Volleyballabteilung. Die Sportanlagen mit Kunstrasenplatz, drei Rasen-, und zwei Bolzplätzen sowie die Vereinsheime liegen in Hohentengen und Stetten.

Schon vor zwei Jahren wollten die Vorsitzenden Martin Burkhard und Sebastian Meier ihr Amt abgeben. Da sich keine Nachfolger fanden, führten sie die Geschäfte für ein Jahr kommissarisch weiter. Doch auch jetzt konnte niemand gefunden werden, der sich an die Spitze des größten Vereins in der Gemeinde stellen will. Alle anderen Vorstandsposten sind mit engagierten Kräften besetzt. „Wir sind in der Vorstandschaft breit aufgestellt, die Aufgaben gut verteilt. Es wäre schade, zuzusehen, wie der Verein den Bach runtergeht“, sagte Jugendleiter Tino Pardon.

Appell an die Mitglieder

Bürgermeisterstellvertreter Richard Wagner appellierte an die Mitglieder: „Es geht darum, zwei bis drei Leute zu finden, die sich einbringen und die Koordination übernehmen. Findet sich niemand, ist es das Aus für den Verein“, führte er die Konsequenz vor Augen. Eine Konsequenz, die sich auf der gut besuchten Versammlung niemand vorstellen konnte oder wollte. Die nächste Mitgliederversammlung ist für 9. November angesetzt.

Berichte

Dass der Verein gut funktioniert, zeigten die Berichte aus den Abteilungen. Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Bezirksliga, Herren 2 in der Kreisliga B, die 1. Damenmannschaft in der Verbandsliga, die Damen 2 in SG mit Lottstetten und Dettighofen in der Bezirksliga. Für den Vorsitzenden Martin Burkhard war die Meisterschaft der A-Junioren und deren Aufstieg in die Landesliga der Höhepunkt des Jahres. Seit drei Jahren trainieren und spielen die Alte-Herrn- und Alte-Damen-Teams zusammen, was sehr gut funktioniere. Neun Jugendteams spielen beim FC Hochrhein, von A- bis D- Jugend in Spielgemeinschaft mit Rheintal, die B-Mädchen mit Dettighofen und Lottstetten, zwei E- und F-Jugendteams und die Bambini in Eigenregie. Die Zahl von sechs Schiedsrichtern wurde als bemerkenswert hervorgehoben.

Veranstaltungen

Finanziell ist der Verein gut durch die Corona-Zeit gekommen. Fielen 2021 noch viele Veranstaltungen aus, fand dieses Jahr das Sportwochenende statt, dabei wurde das zehnjährige Bestehen nachgefeiert. Das Weinfest wurde mit dem Musikverein zum 33. Mal ausgerichtet. Großes hat der Verein 2023 mit dem Stetten-Turnier an Pfingsten vor. Bands und Zelt sind gebucht, berichtete Marius Schäuble vom Organisationsteam. Bei dem Großereignis werden viele Helfer gebraucht.