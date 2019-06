von Sabine Gems-Thoma

Zu einem Benefizkonzert für die Kirchenrenovierung der Pfarrkirche St. Maria Hohentengen lädt der Xangverein Extrem Fin am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr in die Hohentengener Kirche ein. Unter der Leitung von Georg Boller werden weltliche und kirchliche Werke dargeboten. Traditionell wirken junge Künstler aus der Region mit, dieses Mal Johannes Jensen aus Tiengen und Gian Marco Albicker aus Eggingen mit der Trompete. Das Programm besteht vorwiegend aus Werken der Romantik, etwa „Pavane“ von Gabriel Fauré oder „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Sopransolistin Natascha Etspüler. Am Klavier begleitet Joachim Borgmann.

Zu Gast sind erstmals die jungen Trompeter Johannes Jensen und Gian Marco Albicker, die mit Doris Etspüler an der Orgel das „Concerto für zwei Trompeten“ von Francesco Manfredini vortragen. Johannes Jensen ist seit 2010 Schüler von Frank Amrein an der Musikschule Südschwarzwald, hat das Leistungsabzeichen in Silber, ist Mitglied der Stadtmusik Tiengen und spielt seit 2018 Piccolotrompete, unter anderem bei Konzerten und Messen in Tiengen, Waldshut und Bad Säckingen.

Gian Marco Albicker wird seit 2012 von Georg Boller an der Musikschule Südschwarzwald unterrichtet, hat das Leistungsabzeichen in Gold, ist ebenfalls Mitglied der Stadtmusik Tiengen und spielt in verschiedenen Bigbands. Er gewann mehrfach erste Preise bei „Jugend musiziert“ und ist Preisträger der Gerbert-Mutter-Stiftung.