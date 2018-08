von Peter Rosa

Bauer Benny und seine Nadine haben geheiratet. Im familiären Kreis gaben sich der nebenberufliche 43-jährige Landwirt und die 42-jährige Erzieherin in der evangelischen Kirche in Stühlingen das Ja-Wort. "Ich bin der glücklichste Mann der Welt", sagte Benny gegenüber dem Privatfernsehsender RTL nach der Zeremonie. "Von der ersten Sekunde an wusste ich, dass Benny der Mann meines Lebens ist. Dass wir jetzt auch vor Gott für immer miteinander verbunden sind, ist das Schönste, was mir bisher passiert ist", schwärmte Nadine gegenüber RTL von ihrem Glück. Die kirchliche Trauung war bereits der zweite Teil der Vermählung. Standesamtlich hatten beide bereits im Mai in Nadines niedersächsischer Heimat geheiratet.

Benny zeigt beim Anwerfen eines Oldtimer-Traktors sein Können. Nadine feuert ihn an. | Bild: Peter Rosa

Nach einem Sektempfang mit Moderatorin Inka Bause sowie den zahlreichen Gästen durfte Benny seine landwirtschaftlichen Wurzeln präsentieren und einen alten Traktor per Kurbel anwerfen. Mehrere der Fahrzeuge wurden von ihren Fahrern zu Ehren des Oldie-Fans tuckernd vor der kleinen Kirche in Formation gestellt.

Bauer sucht Frau Moderatorin Inka Bause gratulierte zum frischen Eheglück. | Bild: Peter Rosa

Auch Bennys Arbeitskollegen standen zuvor beim Verlassen der Kirche mit ihren Arbeitsgerätschaften Spalier. Später ging es mit der Pferdekutsche ins Schloss Hohenlupfen, wo mit den Freunden und Familien der beiden bis tief in die Nacht gefeiert wurde.

Mit der Pferdekutsche ging es in Richtung der Hochzeitsfeier auf dem Stühlinger Schloss Hohenlupfen. Bilder: Peter Rosa | Bild: Peter Rosa

Aufgrund der Nähe fand die Trauung im nahegelegenen Stühlingen statt. Zuvor war die Braut mit einer Pferdekutsche und der aus Hohentengen stammende Bräutigam mit einem Oldtimer zu der kleinen Kirche kutschiert.

Bereits auf der Hofwoche hatten sich die beiden in einander verliebt. Dabei hatte sich Benny eigentlich nur über Freunde an der beliebten Show angemeldet. Nach mehreren Besuchen war schließlich klar: Hier passt der Topf zum Deckel.

Mann und Frau: Benny und Nadine haben in der evangelischen Kirche in Stühlingen geheiratet. | Bild: Peter Rosa

Auch diesmal war das Fernsehen dabei. Mit gleich mehreren Kamerateams wurde jedes Detail des wichtigsten Tags der Beiden festgehalten. Fans des beliebten und mittlerweile deutschlandweit bekannten Paares müssen sich aber noch gedulden. Die Ausstrahlung des Specials, in der auch die Hochzeit von Benny und Nadine gezeigt wird, soll erst im Herbst erfolgen.

