Im Alter von 86 Jahren ist am Dienstag der langjährige Großherrischwander Ratsschreiber und Herrischrieder Hauptamtsleiter Otmar Kaiser verstorben. Dies gibt die Familie bekannt. In seinen kommunalen Ämtern gestaltete Kaiser bis zu seiner Zurruhesetzung 2001 die Umgestaltung seiner Heimatgemeinde maßgeblich mit.

Kaiser wurde am 1.November 1936 in Großherrischwand geboren. 1960 trat er in die Dienste der damaligen Gemeinde Großherrischwand ein, für die er als Ratsschreiber arbeitete. Als Großherrischwand 1974 mit sechs weiteren Gemeinden zur heutigen Gemeinde Herrischried zusammengeschlossen wurde, arbeitete Kaiser in deren Verwaltung. 1985 bis zu seiner Pensionierung 2001 leitete er das Hauptamt der neuen Gemeinde. Mit seiner Familie lebte Otmar Kaiser im Großherrischwander Ortsteil Schellenberg.

In der Zeit von 1974 bis 2001 vollzog sich ein starker Wandel der bis dahin fast rein landwirtschaftlich geprägten Dörfer. Der Tourismus nahm eine immer wichtigere Rolle ein. Das bis dahin relativ kleine Herrischried wurde zum Hauptort der neuen Gemeinde ausgebaut. 1980 wurde die Eishalle errichtet, 1983 die Nikolaus-Rombach-Schule, 1984 erhielt die Gemeinde den Titel als Höhenluftkurort und ihre Ortsteile sind Erholungsorte. Auch der Bau mehrerer Altersheime erfolgte in jenen Jahren. 1999 wurde die die zentrale Kläranlage bei Hogschür in Betrieb genommen.

Die Trauerfeier für Otmar Kaiser wird am Mittwoch, 16. August, um 14 Uhr in der Kirche St. Zeno in Herrischried abgehalten. Anschließend findet im engsten Familienkreis die Urnenbeisetzung statt. Das Seelenamt ist auf Sonntag, 27. August, 19 Uhr in St. Zeno angesetzt.