Grenzach-Wyhlen Gesangverein: Sorgen statt purem Frohsinn

Der Gesangverein aus Wyhlen feiert im kommenden Jahr den 175. Geburtstag. Viele Sänger kündigen ab dann ihren Rückzug an.

Der Gesangverein Frohsinn Wyhlen wird bis auf absehbare Zeit von einer Doppelspitze mit dem bisherigen 2. Vorsitzenden Karl Schwarzbauer und dem Kassierer Eberhard Oberfell geführt. Gleichzeitig wächst die Sorge, wie es nach der Jubiläumsfeierlichkeit zum 175-jährigen Bestehen weitergehen soll. Viele Sänger haben schon angekündigt, sich dann aus der gesanglichen Aktivität zurückzuziehen.

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins kündigten Schwarzbauer un Oberfell eine Doppelspitze als vorübergehende Lösung an, nachdem bei der Jahresfeier im zurückliegenden Jahr der langjährige Vorsitzende Horst Happle aus gesundheitlichen und familiären Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Oberfell erklärte, dass die Satzung ausdrücklich eine solche Lösung ermögliche. Gleichzeitig stellte er die grundsätzliche Frage, wie es überhaupt mit dem GV Frohsinn weitergehen soll.

Das nächste große Ziel ist bereits im Fokus: Die Jubiläumsfeier zum 175-jährigen Bestehen des Gesangvereins, die im kommenden Jahr ansteht. Einige Sänger und auch Vorstandsmitglieder hätten bereits signalisiert, dass sie nach dem Jubiläum nicht mehr weitermachen wollen. Meist stehen Altersgründe hinter den Überlegungen.

Die Sänger des Gesangvereins Frohsinn stimmten dafür, dass ihre Doppelspitze Gespräche mit dem Vorstand des Männerchors Grenzach aufnimmt, um zukünftige Entwicklungen beider Chöre zu erörtern. Beide Vereine haben bereits eine Singgemeinschaft gebildet. Mögliche Perspektiven wären eine Fusion beider Vereine. Fakt sei allerdings, das beide Chöre Probleme mit der Überalterung der Chormitglieder haben und keinen oder nur geringen Zuwachs an jüngeren Sängern erhalten. Die Entscheidung für diese „Sondierungsgespräche“ fiel mit nur einer Gegenstimme fast einhellig aus.

Horst Happle war ein Glücksgriff für den Verein

Voll des Lobes zeigten sich die Sänger, der Vorstand und auch Bürgermeister Tobias Benz über das langjährige ehrenamtliche Engagement von Horst Happle als Vorsitzender des Gesangvereins. Happle, der den Frohsinn über 21 Jahre hinweg leitete, sei ein Glücksgriff für den Verein gewesen, so die einmütige Meinung. Ihm sei es zu verdanken, dass die Singgemeinschaft mit Grenzach zustande kam, das Klosterhofsingen und auch die Teilnahme am Nachtumzug in Wyhlen und am SlowUp stattfinden konnten.

Zu den Höhepunkten im zurückliegenden Jahr zählten das Jahreskonzert mit zahlreichen Gastchören, das Klosterhofsingen und das Engagement des Gesangvereins an Altennachmittagen in der Gemeinde. Auswärtige Auftritte wie zum Beispiel beim Männergesangverein Hügelheim seien außerdem erlebnisreiche Anlässe gewesen, so der Jahresbericht des neuen Führungsduos.

In Bezug auf das im kommenden Jahr stattfindende Jubiläum zum 175-jährigen Bestehen berichtete Oberfell, dass bereits ein Jubiläumsausschuss gegründet worden ist. Fest stehe bis jetzt, dass es im Mai des kommenden Jahres einen Festakt geben soll. Außerdem plane man ein größeres Konzert im Herbst. Gegebenenfalls wird darüber hinaus auch die Tagung des OMCV (Obermarkgräfler Chorverband) in Wyhlen stattfinden. Einzelheiten würden aber noch ausgearbeitet.

Der Gesangverein Frohsinn Wyhlen hat derzeit 206 Mitglieder, davon 22 aktive Sänger und 184 Passivmitglieder. Außerdem hat der Verein 71 Ehrenmitglieder.

Kontakt: Gesangverein Frohsinn 1844 Wyhlen, E. Oberfell, Tel. 07624/2 09 99 27.