Tiefenstein vor 2 Stunden

Erweiterung Steinbruch Tiefenstein: Regionalverband verzichtet auf mehrere Flächen

Nach rund 80 Einwendungen stimmte der Regionalverband Hochrhein-Bodensee in einer öffentlichen Sitzung der zweiten überarbeiteten Fassung zur Erweiterung des Steinbruchs Tiefenstein mehrheitlich zu. In der überarbeiteten Planung soll die Zahl der Abbau- und Sicherungsgebiete reduziert werden. So wird etwa auf ein Sicherungsgebiet östlich von Niederwihl verzichtet.