Hier sammeln wir für Sie Bilder der Erstkommunionkinder und Konfirmanden aus der Region. Der SÜDKURIER gratuliert allen Kindern und Jugendlichen zu ihrem großen Tag!

Bild: Werner Probst

In zwei Festgottesdiensten in der St. Bartholomäuskirche in Görwihl wurden durch Pfarrerin Heidrun Moser von der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl konfirmiert und in die Kirchengemeinde aufgenommen: Am Samstag, 19. September, wurden folgende Jugendliche konfirmiert (von links): Max Mattern (Albbruck), Jonas Kessler (Albbruck). Jasmin Heitzler (Görwihl), Johannes Frank (Albbruck), Noah Ament (Albbruck) und Maksim Kißling (Dogern).

Bild: Werner Probst

In zwei Festgottesdiensten in der St. Bartholomäuskirche in Görwihl wurden durch Pfarrerin Heidrun Moser von der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl konfirmiert und in die Kirchengemeinde aufgenommen. Am Sonntag, 20. Septemer, wurden folgende Jugendliche konfirmiert (von links): Brian Ebner, Jonas Tröndle, Fabian de Filipo, Fabienne Ernst, Maxim Fischer und Vivien Ebner, alle aus Albbruck. Es fehlt: Anna-Maria Helm.

Bild: Werner Probst

Fünf Mädchen und sieben Jungen gingen am Samstag, 3. Oktober, in der St. Bartholomäuskirche in Görwihl erstmals zum Tisch des Herrn. Der feierliche Gottesdienst wurde von Pfarrer Bernhard Stahlberger geleitet.

Bild: Maria Schlageter

Acht Kinder haben am Sonntag, 4. Oktober, in der Todtmooser Wallfahrtskirche ihre erste heilige Kommunion empfangen. Die Eucharistiefeier – geleitet von Pater Roman unter dem Motto „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ – fand bei Berücksichtigung der Corona-Auflagen im engen Familienkreis der Erstkommunikanten statt.