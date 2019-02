Der Freundeskreis der Grundschule Görwihl hat einen neuen Vorstand. In der von Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach geleiteten Wahl an der Hauptversammlung am Donnerstag erhielt Kathrin Kunzelmann einstimmig das Vertrauen, den Verein die nächsten zwei Jahre zu leiten. Sie rückte für Stephanie Hurst nach, die den Vorstand kommissarisch geleitet hatte. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Annika Lanz, neue Schriftführerin ist Christina Gerspach. Kassiererin bleibt Carmen Kaiser. Die Beisitzer sind Jürgen Ganter, Anja Huber und Stephanie Hurst.

Gratis Äpfel und Milch für Schüler

Im Rückblick auf das vergangene Jahr 2018 hob Hurst die Aktion mit gratis Äpfeln und Milch für die Schüler und Schülerinnen sind, hervor. „Das kommt gut an“, berichtete sie. Gut kam auch ein vom Arbeitskreis Elternbildung organisierter Vortrag mit dem Titel „Hey, wie redest du mit mir“ an.

Das Herbstfest war im Wetterglück und ebenfalls gut besucht. „Viele hatten andere Termin und trotzdem war viel los“, blickte Stephanie Hurst zurück. Den für letztes Jahr geplanten Rot-Kreuz-Kurs für Grundschüler soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben. Finanziell griff der Freundeskreis einem Schüler bei der Klassenfahrt nach Berlin unter die Arme.

Für das laufende Jahr hat sich der Freundeskreis eine freundlichere Gestaltung von Schulhaus-Innenbereich sowie Pausenhof vorgenommen. Ein erster Schritt soll das Anbringen von gelben Smileys sein. An der Grundschule Görwihl werden vier Klassen mit im Schnitt je 22 Schülern von fünf Lehrkräften unterrichtet.

Rektor Helmar Ganz äußerte sich zufrieden über die Kooperation zwischen Schule und Eltern. Auch Ganz hatte die Ausgestaltung des Pausenhofs auf dem Block. Erstmals will er die 4. Klasse im Rahmen einer Feier verabschieden, wie es früher mit der jeweils neunten und zehnten Klasse der Werkrealschule (die es nicht mehr gibt) üblich war. „Wir möchten die Schüler so auf den weiteren Schulweg begleiten“, sagte Ganz. Jürgen Ganter, einer der Lehrer an der Grundschule, plant in diesem Jahr ein Sportfest mit dem Ziel, dass die Schüler das Sportabzeichen erlangen können. „Für die Kinder wäre es eine Motivation“, bemerkte er.

Ganter plant zudem, mit der vierten Klasse an einem Sprachwettbewerb in Mundart von der Gruppe „Kultur uff’m Wald“ vom Verein Aktiver Hotzenwald teilzunehmen. An dem Wettbewerb machen laut Ganter alle vier Schulen im Hotzenwald mit. Er wird im März in Willaringen stattfinden.