Die in der Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe aus dem Jahr 2005 enthaltene mögliche Erweiterung des Tiefensteiner Steinbruchs mobilisiert. An der Vorstellung des Planentwurfs im Gemeinderat am Montag waren die Zuhörerränge voll besetzt und gab es etliche kritische Meinungsäußerungen. Der neue, von Regionalplanerin Sarah Weber (Regionalverband Hochrhein-Bodensee) vorgestellte Entwurf sieht eine Erweiterung des Steinbruchs für die Sicherung von Rohstoffen vor.

Tiefenstein/Niederwihl Steinbruch Tiefenstein soll erweitert werden: Planentwurf führt mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auf Das könnte Sie auch interessieren

Demnach ist ein längerfristiger Abbau von Granit bis 2055 möglich. Aber: „Das heißt nicht, dass sofort ein Abbau stattfindet“, so Weber. Der Teilregionalplan ersetze auch kein Genehmigungsverfahren, erklärte sie. Und: „Das ist kein Freischein, dass dort abgebaut werden darf“, sagte Weber.

Bürger können sich zu Plänen äußern

Sie räumte „eine große Nähe zur Siedlung“ ein. „Wir sehen, dass es kritisch ist“, stellte sie fest. Weber weiter: „In nächster Zeit ist mit keiner Änderung zu rechnen.“ Was sie im Gemeinderat vorstellte, sei „ein Anhörungsentwurf“. Dieser würde der Gemeinde Görwihl und der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, sich dazu zu äußern und eigene Vorstellungen einzubringen.

Meinung Erweiterungspläne für Steinbruch Tiefenstein: Transparenz und Bürgernähe sehen anders aus von Peter Schütz Das könnte Sie auch interessieren

„Wir werden alle Stellungnahmen berücksichtigen und untereinander abwägen“, sagte Sarah Weber. Ein Antrag des Steinbruchbetreibers „Tiefensteiner Granitwerke GmbH“ (Weber-Bau GmbH Laufenburg) liegt derzeit nicht vor. Im neuen Planentwurf sind Erweiterungen nach Westen und somit in Richtung Niederwihl bis auf 300 Meter, außerdem nach Schachen (Albbruck) verzeichnet.

Gemeinderäte äußern Unmut

Das sagt der Gemeinderat? Herbert Nägele (Freie Wähler) sagte, der Regionalverband mache eine Arbeit, die nicht notwendig sei. „Vor zwölf Jahren haben wir uns für eine Erweiterung stark gemacht, aber irgendwann ist Schluss“, sagte Nägele. Und: „Wenn der Regionalverband dieselbe Intensität wie bei der Erstellung des Anhörungsentwurfs auf die Wiedereröffnung der Albtalstraße anwenden würde, wären wir sehr dankbar.“ Roland Mutter (Grüne) erklärte: „Die Bürger haben mit Recht Bedenken, was da auf sie zukommt. Das ist extrem nah, sie spüren die Erschütterungen schon jetzt. Wir brauchen klare Fakten.“

"Das Verfahren ist unglücklich"

Norbert Lüttin (CDU) wollte sicherstellen, „dass der Gemeinderat den Planentwurf mit allen Anregungen und Bedenken sehen kann“. Seine Frage, ob diese später im Gemeinderat nochmal öffentlich diskutiert werden, verneinte Sarah Weber. Ihre Antwort: „Die Entscheidung trifft unser Gremium, in dem auch Bürgermeister Quednow sitzt.“ Dazu sagte Matthias Eschbach (CDU): „Das Verfahren ist unglücklich. Wir werden zwar angehört, aber danach nicht mehr informiert.“ Eschbach weiter: „Sie werden mit regen Stellungnahmen rechnen müssen.“ Einen Beschluss fasste der Gemeinderat nicht, da es sich um eine Informationsveranstaltung handelte.

"Es geht um Menschen, Gesundheit und Eigentum"

Bewohner aus Niederwihl meldeten sich zu Wort, unter anderem Franz Maise. „Wir sehen nicht ein, dass unsere Häuser nach wie vor beschädigt werden, und der Granit wird in die Schweiz ausgeführt“, sagte er. Maise weiter: „Hier geht es um Menschen, deren Gesundheit und Eigentum.“ Harald Tröndle fragte: „Wie sieht es mit Feinstaub und Radonbelastung aus? Wir haben viele Krebsfälle. Radonstaub ist hochgefährlich. Es befindet sich ein Kindergarten in der Nähe.“

Görwihl Steinbruch im Visier wegen Felssturzgefahr im Albtal Das könnte Sie auch interessieren

Siegbert Schrieder: „Es muss ein Waldstreifen von mindestens zehn Meter stehen, aber es ist immer nur abgeholzt worden.“ Schließlich Bernd Indlekofer: „Früher gab es im Gebiet vom Steinbruch Rundwege. Die sind weg. Wird der Steinbruchbetreiber in die Pflicht geholt, dass wieder Wege hergestellt werden? Sollte der Steinbruch erweitert werden, fallen noch mehr Wege weg.“