von Doris Dehmel

Ohne Spenden wäre es dem DRK-Ortsverein Dogern nicht möglich, seinen sozialen Aufgaben nachzukommen. Durch viel Eigeninitiative der Mitglieder, die sich immer wieder für die Dorfgemeinschaft engagieren und mit der Tombola beim Weihnachtsmarkt und der Bereitschaft weiterer Vereine einen Teil des Erlöses dem DRK zur Verfügung stellen, ist es dem für die Sozialarbeit zuständigen Quartett möglich, Gutes zu tun. Helga Heinrich, die sich seit Jahrzehnten besonders stark für die Sozialarbeit einbringt, hat im Laufe der Zeit ihren Helferkreis um Monika Weiss, Ria Stüber und Andrea Öschger erweitert.

Ganz besonders freut sich das Team des Helferkreises auch in diesem Jahr wieder darüber, mit einer vierstelligen Spende der Hanspeter- Ebner-Stiftung-Pro-Dogern bedacht worden zu sein. In die Aktion mit eingeklinkt haben sich auch Grundschulkinder, die in der Nachmittagsbetreuung Engel gebastelt hatten und sich so auch mit dem Thema, anderen Menschen zu helfen und eine Freude zu machen, auseinandersetzten.

Hoffen auf weitere Spender

Wer von dieser vorweihnachtlichen Aktion profitiert, bleibt ganz anonym. Die Helferinnen des seit mehr als 30 Jahren bestehenden Weihnachtsprojekts hoffen dankbar, dass weiter geholfen werden kann. Dafür zählen sie auf die Unterstützung weiterer privater Spender auf das speziell hierfür eingerichtete Konto bei der Sparkasse Hochrhein BIC: SKHRDE6WXXX unter der IBAN DE81 6845 2290 0000 0921 30.