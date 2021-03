von Doris Dehmel

Um Patricia Renner trauern neben ihrem Partner auch ihre beiden Jungen Jahn und Bruno, ihre Schwester und die Eltern Gebhard und Gabriele Renner. Viel zu früh kam der Tod für die 38-Jährige. Nach dem Abitur am Biotechnologischen Gymnasium Waldshut absolvierte Patricia Renner ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule Freiburg.

Einige Lebensstationen

Seit 2011 unterrichtete Patricia Renner an der Schule Feuerthalen/Schweiz. Über ein Jahrzehnt war sie Gruppen- und Stammesleiterin der Pfadfinderinnen St. Georg Dogern. Sechs Jahre engagierte sie sich als Aus- und Weiterbildungsreferentin in der Diözesanleitung und stand ein Jahr im Diözesanverband Freiburg an der Spitze der Pfadfinderinnenschaft St. Georg.

Lieblingslieder zum Abschied

Pastoralreferentin Hanna Günther hatte in der Pfarrkirche St. Clemens den Lebensweg von Patricia Renner eindrucksvoll geschildert, während die kirchliche Feier musikalisch mit den beiden von Freundinnen aufgenommenen Lieblingsliedern „May your life“ und „Ins Wasser fällt ein Stein“ musikalisch umrahmt wurde.