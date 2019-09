von Doris Dehmel

Das Dogerner Herbstfest mit Sonntagsverkauf findet am kommenden Wochenende, 28. und 29. September, statt. Veranstalter ist die Handels- und Gewerbegemeinschaft Do­gern. Eröffnet wird das Fest am Samstag um 9 Uhr beim Möbel Markt Dogern. Neben der Präsentation der gesamten Palette des Möbelhauses stellen auch Künstler ihre Arbeiten aus. Bilder, Schmuck, Skulpturen, Holz- und Töpferarbeiten werden dabei zu sehen sein.

Zudem gibt es verschiedene Firmen, die ihre Produkte vorstellen. Auch die Bohland-Alpakas sind wieder mit dabei. In der eigens hierfür aufgebauten Hüpfburg werden die Kinder ihren Spaß haben. Für die Bewirtung der Besucher sorgt die Dogerner Narrenzunft Wiischmöckcher.

Am Sonntag gibt es Livemusik und der Shuttlebus bringt die Besucher vom Möbelmarkt zum Sportplatz, über die Haltestelle Zweirad Martin in die Hauptstraße bis zum Landgasthof „Hirschen“. Dort wird mit dem Frühschoppen um 11 Uhr das Herbstfest weiter in den Ortskern ausgedehnt. Im „Hirschengarten“ spielt die Gruppe Music-Point zur musikalischen Unterhaltung und entlang der Hauptstraße bieten zahlreiche Teilnehmer vom Dogerner Flohmarkt ihr reichhaltiges Angebot feil. Ab 12.30 Uhr gibt es vom Sportplatz aus Hubschrauber-Rundflüge mit dem Anbieter Heli-Breisgau.