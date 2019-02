von sk

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Samstagabend in Dachsberg-Wolpadingen mit seinem Wagen festgefahren und konnte daher der anrückenden Streife nicht mehr entkommen, heißt es im Polizeibericht.

Gegen 21.25 Uhr war der 41-Jährige mit seinem BMW auf der K 6590 in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, auf einem abschüssigen Grünstreifen blieb sein Wagen stehen.

Die Räder drehen durch

Alle Versuche, von dort wegzukommen, schlugen fehl, so dass der Mann von der durch Zeugen verständigen Polizeistreife auf dem Fahrersitz sitzend angetroffen wurde – vergeblich versuchte er immer noch, wegzufahren, doch die Räder drehten durch. Die Beamten überprüften die offensichtliche Alkoholisierung, der Alcomat zeigte 2,4 Promille an.

Dem Mann wurde deshalb später Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein erheblicher Unfallschaden am Heck, der nicht in Eintracht mit dem Abkommen zu bringen ist, bedarf noch weiterer Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Der Schaden am Auto liegt bei rund 4000 Euro.