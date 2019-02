von Peter Rosa

Beim Schneeskulpturenwettbewerb in Bernau gestaltete das Wetter mit. Wärme, Regen und Wind hatten vor allem in die filigranen Teile der acht Schneeskulpturen ihre Spuren hineingenagt. Nur einzelne der Künstler konnten am letzten Tag noch nachbessern. Dennoch waren viele hundert Besucher nach Bernau gekommen, um sich die trotz allem spektakulären Kunstwerke aus der Nähe anzuschauen. Bilder: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bernau Das sind die Künstler und ihre Schneeskulpturen Das könnte Sie auch interessieren Bernau Schneeskulpturen-Festival in Bernau: Schauen Sie zu, wie aus Schnee Kunst wird Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein