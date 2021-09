von Hemut Kohler

Der meteorologische Sommer 2021 war im Vergleich zum langjährigen Mittel viel zu nass und auch zu kalt. Was wohl jeder im Gefühl hat, bestätigen auch die Daten der Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Die Höchsttemperatur lag in diesem Sommer bei 32,1 Grad Celsius, an nur sechs Tagen übersprang die Temperatur die 30-Grad-Marke.

Wer nach dem 1,4°C zu kühlen Frühling auf einen warmen Sommer hoffte, wurde enttäuscht, denn der Hochsommer fand nur während zwei Wochen im Juni und einer knappen Woche im August statt. Auch die Hundstage als normalerweise heißesten Tage des Jahres zwischen dem 23. Juli und 23. August zeigten sich zahnlos. Die Wettersingularität Siebenschläfer, also ein Wetterereignis mit hoher Eintretenswahrscheinlichkeit Ende Juni, Anfang Juli hat diesen meteorologischen Sommer voll bestätigt. Laut der Siebenschläferregel sollte es einen zu kühlen und niederschlagsreichen Sommer geben und das traf zu.

Mit einem Niederschlagsüberschuss von 170,2 Liter pro Quadratmeter (l/m²) war der meteorologische Sommer 2021 der niederschlagsreichste Sommer seit Messbeginn 1966 und mit nur 41 Sommertagen (ab 25°C, Norm 53,7 Tage) und nur sechs Hitzetagen (ab 30°C, Norm 22,6 Tage) fielen die 72,5 S unden zu sonnenscheinarmen Sommermonate 0,1°C zu kalt aus.

Juni: Der erste Sommermonat war reich an Gewittern: Gewitter gehörten in diesem Juniwetter dazu wie das Amen in der Kirche. Der erste gewitterreiche Sommermonat war in Bad Säckingen entgegen der Norm von 1991 bis 2020 1,9°C zu warm, 63,6 l/m² zu niederschlagsreich und die Sonne zeigte sich genau im Bereich des langjährigen Junisolls.

Regen in einem Juli und nur im März 2001 mit 288,2 l/m² und im November 2002 mit 248,8 l/m² gab es mehr Niederschlag. Der 43 Stunden zu sonnenscheinarme mittlere Sommermonat war somit gegenüber der Norm von 1981 bis 2020 1°C zu kalt und mit 243,2 l/m² 135 l/m² zu niederschlagsreich.

Der Sommer in Zahlen Die drei Sommermonate in Zahlen im Vergleich zur Normwertperiode von 1991 bis 2020: Niederschlagstage: 56 Tage, 14,8 Tage über langjährigem Mittel.

56 Tage, 14,8 Tage über langjährigem Mittel. Niederschlagsmenge: 487,6 l/m², 170,2 l/m² über dem langjährigen Mittel.

487,6 l/m², 170,2 l/m² über dem langjährigen Mittel. durchschnittliche Höchsttemperatur: 24 °C, 1,80°C unter dem langjährigen Mittel.

24 °C, 1,80°C unter dem langjährigen Mittel. durchschnittliche Tiefsttemperatur: 14,27 °C, 0,73°C über langjährigen Mittel.

14,27 °C, 0,73°C über langjährigen Mittel. Durchschnittstemperatur: 18,85 °C, 0,07°C unter dem langjährigen Mittel.

18,85 °C, 0,07°C unter dem langjährigen Mittel. Sommertage (ab 25°C): 41 Tage, 12,7 Tage unter dem langjährigen Mittel.

41 Tage, 12,7 Tage unter dem langjährigen Mittel. Hitzetage (ab 30°C): 6 Tage, 16,6 Tage unter dem langjährigen Mittel.

6 Tage, 16,6 Tage unter dem langjährigen Mittel. Tiefsttemperatur: 8,7 °C am 28. August 2021.

8,7 °C am 28. August 2021. Höchsttemperatur: 32,1 °C am 17.Juni 2021.

32,1 °C am 17.Juni 2021. Sonnenscheindauer: 687 Stunden, 72,5 Stunden unter dem langjährigen Mittel.