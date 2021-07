Hochrhein vor 1 Stunde

Extreme Wetterlagen, Hagel, sturzbachartige Regenfälle: Ist das noch normal oder Zeichen für den Klimawandel?

Hagelunwetter im Juni in St. Blasien, Starkregen und Überschwemmungen in Lörrach und Grimmelshofen. Ein nasskalter Frühling in diesem Jahr und im Gegensatz dazu zwei Sommer mit Rekordhitze und wochenlanger Trockenheit. Sind derart augenfällige Wetterkapriolen Anzeichen dafür, dass der Klimawandel auch am Hochrhein angekommen ist? Wir haben bei Wetterexperten nachgefragt.