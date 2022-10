von sk

Zwei Personen wurden am Dienstagmittag in Bad Säckingen verletzt, als bei einem Verkehrsunfall drei Autos zusammenstießen. Gegen 16 Uhr war eine 58 Jahre alte Peugeot-Fahrerin beim Queren der Kreuzung Schulhaus-/Schillerstraße mit einem vorfahrtsberechtigten VW kollidiert, so die Polizei in ihrer Meldung. Der VW prallte in die Seite des Peugeot, so dass dieser gedreht wurde und noch mit einem aus der Gegenrichtung herannahenden Hyundai kollidierte. Die Peugeot-Fahrerin verletzte sich leicht und suchte selbstständig einen Arzt auf. Dagegen wurde der 57 Jahre alte VW-Fahrer schwerer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Im Hyundai wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt cirka 30.000 Euro. Nur der Hyundai blieb fahrbar.

Rheinfelden: Siebenjähriges Kind rennt in Auto

Im Rheinfelder Ortsteil Adelhausen rannte am Dienstag gegen 12.45 Uhr ein siebenjähriger Bub in einen vorbeifahrendes Auto. Der Bub wurde wohl nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Kinderklinik. Der Bub stieg mit anderen Kindern in der Rheintalstraße aus einem Linienbus mit Schülerbeförderung aus und wollte wohl hinter dem Heck des Linienbusses über die Straße rennen. Ein in Richtung Eichsel fahrender 42-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und erfasste den Buben mit seinem Pkw im Bereich des linken vorderen Kotflügels. Der Bub stürzte auf die Fahrbahn.

Rheinfelden: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 13-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag kurz nach 9 Uhr die Karl-Fürstenberg-Straße und soll in Höhe der Kleingartenanlage bei der Richterwiese von einem Fahrer eines VW Passats nach rechts abgedrängt worden sein. In der Folge fuhr der 13-Jährige gegen einen dort geparkten Pkw. Der 13-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW Passat soll den 13-Jährigen überholt haben, musste aber wohl wegen einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen. Der Fahrer des VW Passat fuhr weiter, vielleicht hat er von dem Unfall gar nichts mitbekommen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn mit weißgrauen Haaren gehandelt haben. Bei dem VW Passat soll es sich um ein älteres Baujahr in der Farbe Grau gehandelt haben. Am VW Passat waren Lörracher Kennzeichen angebracht. Das entgegenkommende Fahrzeuge, wegen welchem der Fahrer des VW Passats wohl ausweichen musste, könnte eine blaue Farbe gehabt haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) sucht nun den Fahrer des VW Passats sowie Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer oder dem VW Passat geben können.

Weil am Rhein: Brandbeschleuniger auf dem Autoreifen

Der Feuerwehr und der Polizei wurden am Mittwoch gegen 4.15 Uhr im Weiler Stadtteil Friedlingen ein brennendes Auto in Friedlingen mitgeteilt. An einem am Rand der Alten Straße geparkten Audi brannte der vordere linke Reifen sowie der Motorraum. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Bei einer Nachschau konnte auf einem weiteren Reifen Brandbeschleuniger festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach ermittelt nun wegen dem Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Binzen: Serie von Fahrzeugaufbrüchen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Binzen an sechs Personenkraftwagen Fahrzeugscheiben eingeschlagen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Ein siebter Pkw war nicht verschlossen. Die Fahrzeuge standen in den Straßen Im Schlattgarten, Am Sonnenrain, Im Frohnberg, Fischinger Straße und in der Blauenstraße. Aus einigen Fahrzeugen wurde Bargeld gestohlen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 2500 Schweizer Franken sowie 80 Euro. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.