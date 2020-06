Die Digitalisierung der Bad Säckinger Schulen ist angelaufen. Die Fertigstellung an allen acht allgemeinbildenden Schulen wird sich allerdings verzögern. Stadtkämmerin Bettina Huber informierte am Montag im Gemeinderat über das Drei-Millionen-Projekt.

Bei der Digitalisierung geht es einerseits um die Verkabelung der städtischen Schulgebäude sowie andererseits um die Hardware-Ausstattung. Die Verkabelung der Grundschulen Wallbach, Rippolingen sowie der Weihermattenschule sei bereits abgeschlossen, so Bettina Huber. An den weiteren Schulen, also der Anton-Leo-Schule, der Grundschule Obersäckingen, der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule, der Werner-Kirchhofer-Realschule sowie dem Scheffelgymnasium sind angelaufen oder beginnen noch. Abschluss der Digitalisierung sei zum Ende des kommenden Schuljahres geplant, so Bettina Huber. Die Digitalisierung gehört mit seinen über drei Millionen Euro zu den größten derzeit laufenden Projekten der Stadt. Etwa zwei Drittel der Kosten muss die Stadt tragen, ein Drittel kommt aus Förderungen von Bund und Land.

In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat am Montag gleich den Kauf von Hardware für die Schule in Auftrag gegeben – allein dies ein dicker Brocken, der auf über 800.000 Euro veranschlagt war. Das Angebot des günstigen Bieters liegt allerdings unter diesem Ansatz bei 725.000 Euro. Der Auftrag geht an eine Firma Dubrau aus Dresden. Sie wird für die allgemeinbildenden Schulen in Bad Säckingen die Hardware liefern. Die Stückliste liest sich imposant: 500 Endgeräte für Schüler, 230 für Lehrergeräte, 39 Beamer, 26 Lautsprecher und Verstärker und vieles mehr. Die Lieferung ist in zwei Tranchen im August und im Januar 2021 vorgesehen.

In der Coronakrise wurde laut Bettina Huber zudem festgestellt, dass insbesondere bei sozial schwächere Familien der Digital-Unterricht wegen fehlender häuslicher Infrastruktur nicht umgesetzt werden konnte. Es gebe deshalb Bestrebungen von Bund und Ländern, hier zusätzliche Fördermittel für Endgeräte bereit zu stellen. Diese sollen von den Schulen angeschafft und an die Schüler ausgeliehen werden. Näheres sei aber noch nicht bekannt.