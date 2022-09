Die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Sparkassengebäude in der Steinbrückstraße beginnen in Kürze. Für die Kunden bringen die Bauarbeiten einige Veränderungen.

Wo müssen Kunden dann hin?

Bis zur Fertigstellung im Frühjahr 2024 wird die Sparkasse eine Interimsgeschäftsstelle (nur ein paar Meter entfernt) in der Steinbrückstraße 1 – ehemalige Commerzbank – beziehen, so dass die Dienstleistungen rund ums Geld im Selbstbedienungsbereich 24h und im Service- und Beratungsbereich zu den gewohnten Öffnungszeiten angeboten werden können. Die Sparkasse ist eigenen Angaben sehr bemüht, die Belastungen aus der grundlegenden Sanierung für die Kunden und Mitarbeitenden so gering wie möglich zu halten.

Weil die Hauptstelle der Sparkasse Hochrhein saniert werden soll, will die Bank eine Interimsstelle in der Steinbrückstraße 1 einrichten. Ehemals war dies eine Geschäftsstelle der Commerzbank. | Bild: Esteban Waid

Ab wann ist die Zwischenlösung in Betrieb?

Das Sparkassen-Center in der Steinbrückstraße 8 ist noch bis zum 21. September geöffnet, ab dem 22. September werden die Sparkassen-Kunden ihre gewohnten Berater und Service-Mitarbeiter in der Interimsgeschäftsstelle in der Steinbrückstraße 1 (Ecke Münsterplatz) finden.

Um welche Bauarbeiten geht es eigentlich?

„Bad Säckingen ist einer unserer wichtigsten Standorte. Deshalb wollen wir hier auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt sein. Dazu planen wir an unserem Sparkassengebäude eine energetische Sanierung sowie die Modernisierung und Umgestaltung unseres Sparkassen-Centers,“ wird Wolf Morlock, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Hochrhein, in einer Mitteilung zitiert.

Weitere Informationen zum Umbau und den Änderungen haben wir hier für Sie zusammengefasst: