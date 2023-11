Wie können Energie- und Mobilitätsthemen für das Gewerbegebiet Sisslerfeld entwickelt und vorangetrieben werden? Um hier einen Schritt weiterzukommen, ist nun ein Reallabor entstanden. An der gesamten Entwicklung des 200 Hektar großen Gebiets ist auch die deutsche Seite beteiligt.

Plattform für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft

Bei der Gründungsversammlung des Reallabors Sisslerfeld für Energie- und Mobilitätsthemen in Münchwilen waren neben Dieter Egli, Regierungsrat des Kantons Aargau, und dem Präsidenten der ETH Zürich, Joël Mesot, weitere hochrangige Vertreter aus Politik, Verwaltung, Forschung und Industrie dabei, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Um die Zukunftsthemen Energie und Mobilität systematisch im Rahmen eines Reallabors weiterzuverfolgen, haben die vier Sisslerfeld-Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein an der Sommergemeindeversammlung einer Vereinsgründung zugestimmt. Auf dieser Plattform sollen sich Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vernetzen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. „Ein Reallabor bietet die große Chance, dass neueste Erkenntnisse der Forschung in einem alltäglichen Setting getestet werden und die Unternehmen und Gemeinden auf diese Weise viel schneller praktische und gut umsetzbare Lösungsansätze erhalten“, wird ETH-Zürich-Professorin Gabriela Hug, Co-Direktorin des NFS Automation, zitiert. Der Verein bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen.

Sisslerfeld hat überregionale Bedeutung

Das Sisslerfeld ist gemäß kantonalem Richtplan ein Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung. Die Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein, der Regionalplanungsverband Fricktal Regio und der Kanton haben Ende 2018 vereinbart, das Gebiet gemeinsam zu entwickeln, um möglichst rasch die Markt- und Baureife zu erreichen. Von den rund 200 Hektar Arbeitszone sind laut Pressemitteilung noch rund 80 Hektar nicht überbaut. Aufgrund der überregionalen Bedeutung arbeiten auch die Stadt Bad Säckingen und der Regionalverband Hochrhein Bodensee in der Projektorganisation mit.